財神爺別走！統一發票「1000萬元」還有4張沒領　今天兌獎截止日

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113年3、4月統一發票領獎期限只到今（5）日，本期還有4張千萬元特別獎沒有人領，財政部提醒中獎者務必在今日內領獎，逾期不得領獎，民眾趕快確定手上的發票有沒有中獎，以免與財神爺擦身而過。113年3、4月統一發票千萬元特別獎號碼為「44140251」，200萬特獎號碼「14715309」，3組20萬頭獎號碼分別是「86562747」、「79171152」、「77925523」。其中，千萬元特別獎還有4張沒人領，分別為新北市五股區五權五路27號、Uber Eats，外送費等34元（雲端發票）；台中市西區忠明南路20號、蜜鄰便利超市，飲品26元（電子發票證明聯）；雲林縣口湖鄉中正路1段99號、中油，汽油等1224元（電子發票證明聯）；高雄市楠梓區右昌街148號、7-11，飲品51元（雲端發票）。財政部日前提醒，領獎期間為113年6/6到113年9/5為止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代），以及中獎統一發票，依代發獎金單位公告的對獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。