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快訊／南北天氣兩樣情！高雄等4縣市「大雨特報」　北台灣飆38度

摩羯颱風隔空掃台！高雄等3縣市大雨特報

▲摩羯颱風外圍環流影響，中央氣象署發布「大雨特報」，台南、高雄、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率。（圖/記者葉政勳攝）
▲摩羯颱風外圍環流影響，中央氣象署發布「大雨特報」，台南、高雄、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率。（圖/記者葉政勳攝）
摩羯颱風外圍環流影響，中央氣象署發布「大雨特報」今（29）日高雄、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風；北台灣今天天氣則較為穩定，普遍都是陽光露臉，新北市五股區更飆出攝氏38.1度的極端高溫，也行程「南北天氣兩樣情」的特殊情況。

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⚠️大雨特報警戒範圍

🟡大雨：台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣

▲氣象署發布大雨特報，今（29）日台南、高雄、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖／中央氣象署）
▲氣象署發布大雨特報，今（29）日台南、高雄、屏東及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。（圖／中央氣象署）
中央氣象署預報中心課長林秉煜指出，今天環境為偏南風到東南風，恆春半島、花蓮、台東降雨較明顯，北台灣陽光露臉，天氣穩定，中南部會有午後雷陣雨，氣象署也同時針對12縣市發布「高溫資訊」，桃園市要留意攝氏38度的極端高溫。

林秉煜提醒，明後天（9/6、9/7）轉為偏南風，東半部、恆春半島、南台灣「全天不定時」有雨勢，尤其午後加大，中部以北清晨至上午有些許降雨，午後雷陣雨明顯，週日（9/8）開始低壓帶影響，北部、東半部降雨機率高，中部以南留意午後雷陣雨。

▲今明兩天高溫炎熱，北台灣要留意攝氏37至38度高溫，外出務必補充水分，慎防熱傷害。（圖／中央氣象署）
▲今明兩天高溫炎熱，北台灣要留意攝氏37至38度高溫，外出務必補充水分，慎防熱傷害。（圖／中央氣象署）

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