Lisa放送火辣照！網狀熱褲大秀蜜桃臀　不到1天650萬人朝聖掀暴動

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▲Lisa身穿白色貼身上衣搭配網狀熱褲，一轉身蜜桃臀若隱若現，好身材掀起粉絲轟動。（圖／Lisa IG）

▲Lisa昨日在IG曬出多張照片，開心和粉絲分享夏天出遊合集。（圖／Lisa IG）

▲Lisa蹲在地上選購小玩偶，吊牌上頭標示著「HAWAII」，似乎透露著她的渡假地點就在夏威夷。（圖／Lisa IG）

南韓人氣女團BLACKPINK成員Lisa擁有超強舞蹈實力和出眾外貌，被粉絲封為「人間芭比」，日前離開YG娛樂後，成立新經紀公司「LLOUD」踏上單飛之路，個人活動成績依舊十分亮眼。昨（4）Lisa在IG曬出多張出遊照，照片中Lisa身穿網狀白色熱褲，一轉身露出性感臀部線條，貼文曝光後瞬間引發粉絲暴動。Lisa曬出多張出遊照，在貼文中寫下：「Summer almost over（夏天將結束了）。」畫面中她身穿白色透膚上衣搭配網狀熱褲，招牌大長腿一覽無遺，上衣內的黑色比基尼隱約可見。而值得注意的是，貼身的網狀熱褲讓Lisa悄悄露出屁股蛋，一轉身渾圓蜜桃臀若隱若現，令粉絲眼睛為之一亮。而其他幾張照片中，有Lisa身穿短版白色上衣，露出纖細小蠻腰的街頭照、對著鏡頭調皮吐舌頭的自拍照，以及穿上泰式風格的服裝在河邊嬉水的照片。其中有張照片，Lisa蹲在商店地上選購小吊飾，吊牌上頭標示著「HAWAII」，也似乎透露著她的渡假地點就在夏威夷。而日前Lisa被拍到和緋聞對象LV三公子弗雷德里克·阿爾諾（Frédéric Arnault）約會，2人在夏威夷的1家餐廳內低調用餐，照片流出後，菜單上的價格似乎更引人注目，一份炒飯18.5美金（約新台幣595元）、鬆餅14美金（約新台幣455元）、墨西哥捲餅20美金（約新台幣650元），不少粉絲細看後驚呼：「太貴了吧！」