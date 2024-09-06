忘東忘西未必失智！慢性水腦症殘害記憶認知　「這手術」立竿見影

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▲急性水腦症常伴隨其他嚴重問題發生，成為腦出血、中風、腫瘤或腦膜炎的常見併發症。（圖／shutterstock）

長輩忘東忘西，不一定是失智症。醫師說，水腦症也可能影響認知、記憶功能，症狀雖與失智症類似，但能手術治療，且療效顯著，只要到大醫院進行電腦斷層掃描等檢查便能釐清。台北市立聯合醫院和平婦幼院區神經外科主治醫師莊淵丞說，人體大腦有特定組織會持續分泌腦脊髓液，其作用是在腦部和脊髓中循環流動，發揮保護、緩衝的作用，同時也參與神經細胞的營養交換與新陳代謝，最後才進入血液循環。莊淵丞指出，當腦脊髓液生成過多或回收發生堵塞時，將導致水腦症，其一般可分為急性與慢性2種，前者常伴隨其他嚴重問題發生，成為腦出血、中風、腫瘤或腦膜炎的常見併發症。若是因年長導致大腦退化，進而使腦組織萎縮、腦循環功能下降，則恐引發慢性水腦症，但因症狀往往發展緩慢，可能需要幾個月、甚至幾年才會明顯，所以很容易被忽略，甚至誤診。莊淵丞表示，慢性水腦症的常見症狀包括記憶變差、思考遲緩、注意力不集中、情緒不穩易生氣、憂鬱、走路不穩易絆倒、排尿困難或尿失禁等，其實與與老年失智、各種腦血管及腦神經病變疾病相似，醫師需安排影像檢查如電腦斷層掃描癌才能確認腦部結構，並判斷腦室是否擴大、積水。針對治療，莊淵丞說，改善慢性水腦症的治療以引流管手術為主，經由埋入體內的引流管，將多餘的腦脊髓液從大腦引流至胸腔、腹腔等位置，一方面減少腦部積水與壓力，另一方面使胸腔、腹腔的其他器官可分擔回收腦脊髓液；這類患者若能及早診斷、治療，往往可以顯著減輕症狀，改善生活品質。