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日本水族館開賣海豹霜淇淋！成品「簡單粗暴」全場跪了：是天才嗎

記者賴禹妡／綜合報導

▲日本神奈川「新江之島水族館」近日新推出一款「海豹霜淇淋」，以簡單又有創意的方式完美還原海豹的外觀。（圖／翻攝自X）
▲日本神奈川「新江之島水族館」近日新推出一款「海豹霜淇淋」，以簡單又有創意的方式完美還原海豹的外觀。（圖／翻攝自X）
日本神奈川「新江之島水族館」近日新推出一款「海豹霜淇淋」，以簡單又有創意的方式完美還原海豹的外觀，就是在黑芝麻口味霜淇淋上，再撒一粒粒黑芝麻，成品讓網友們一看全驚艷不已，直呼：「想出這企劃是鬼才吧！」

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近日一名網友在社群平台X發文，他在造訪新江之島水族館時，意外發現館方推出「海豹冰淇淋」，要價390日圓（約87元新台幣），一旁還介紹「如同海豹一般的霜淇淋」。而下方則是商品實體照，只見黑芝麻口味霜淇淋上，再撒一粒粒黑芝麻，模樣激似海豹身上的花紋。

▲（圖／翻攝自X）
▲新江之島水族館推出「海豹冰淇淋」，館方在黑芝麻口味霜淇淋上，撒上一粒粒黑芝麻，模樣激似海豹身上的花紋。（圖／翻攝自X）
館方以簡單卻又創意的手法呈現在霜淇淋上，讓原PO忍不住驚呼「是天才嗎？」網友們也笑翻喊，「原來是黑芝麻海豹」、「被吸引到了」、「看起來很好吃」、「想出這企劃是鬼才吧」、「海豹看到也心頭一驚」。

事實上，大阪市全球最大規模水族館「海遊館」，早在2017年就已推出「鯨鯊霜淇淋」，以鯨鯊藍色、白色花紋為靈感，融合了蘇打、香草口味霜淇淋，上頭再撒上白色砂糖顆粒，如同鯨鯊身上的白色斑點，成為許多遊客必買來拍照打卡的品項之一。

▲（圖／翻攝自X）
▲海遊館早在2017年就已推出「鯨鯊霜淇淋」，以鯨鯊藍色、白色花紋為靈感，融合了蘇打、香草口味霜淇淋，上頭再撒上白色砂糖顆粒。（圖／翻攝自X）

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