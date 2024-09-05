柯文哲稱不知京華城容積率　王世堅諷夜路走多遇到鬼送他「7414」

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北檢偵辦京華城案聲押台北市前市長柯文哲，台北地院裁定無保請回，檢察官抗告後，高院發回更裁，北院今（5）日下午2時將召開羈押庭。對此，身為「柯黑」的民進黨立委王世堅今（5）日直呼，夜路走多總會遇到鬼，柯文哲面對的司法調查才剛開始，他也引用柯文哲過去的話，送給現在的柯文哲「7414（去死一死）」。北院裁定柯文哲無保請回，主因是柯文哲聲稱京華城容積率從560%變成840%，今年3、4月才知情；不過，柯文哲過去曾砲怒轟台北市前市長郝龍斌面對相關弊案時，「什麼事情都搞不清楚，我看他去死一死好了」。對此，王世堅指出，他日前講得很清楚，京華城的土地原本是工業區變更為商業區，本來就有法律上嚴謹的規範，而柯文哲第一任市長對京華城容積擴張是徹底反對，當時他的都發局長就是專業與操守備受肯定的留美學者林洲民，「當柯文哲沒有連任壓力時，就無視法規與市民福祉，只為財團服務！」王世堅強調，柯文哲被「無保請回」不代表無罪，民眾黨與柯粉歡天喜地四處出征，對他而言只是吹哨壯膽，「夜路走多總會遇到鬼，柯文哲要面對的司法調查才剛剛開始」。王世堅諷刺，一位自稱智商157、一下自比雍正皇帝、一下幻想是蔣渭水先生，面對司法時瞬間變成「我什麼都不知道」。他質疑，市長若能用自己沒有專業，就圖利或收賄於財團，且不用負任何法律及道德責任，那AI來當市長也不會比較差，他要引用過去柯文哲的話，送給現在的柯文哲—「7414（去死一死）」。