飯店Buffet太猛！身分證有9「最低55折」　506元旭蟹、鮑魚吃到飽

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▲高雄萬豪豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，擁有400席舒適寬敞的座位。（圖／高雄萬豪提供）

▲豪享自助餐廳也於9月14日至17日的午晚餐時段推出特別料理，如脆皮烤乳豬、烤日本生蠔。（圖／高雄萬豪提供）

▲台南遠東香格里拉飯店於9月6日至9月30日推出「食在當季：台南鮮蚵季」，在10樓「遠東Café自助餐廳」隆重登場。（圖／台南遠東提供）

▲「台式鹽酥椒鹽鮮蚵」則是考驗酥炸技巧的經典之作。（圖／台南遠東提供）

▲新鮮現煮區也有「鮮蚵海鮮味噌鍋」等澎湃料理，還有「薑絲酸菜鮮蚵湯」、「蚵仔大腸麵線」等。（圖／台南遠東提供）

位於高雄萬豪酒店的全日餐廳「M9豪享自助餐廳」，即日起至9月30日，平日週一至週五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即享個人折扣。滿1碼9享91折，2碼9享82折，以此類推，最多可集滿5碼9享55折優惠。豪享自助餐廳平日午餐原價每位成人920元+10%，平日晚餐原價每位成人1,220元+10%，符合9友身分即可用享有個人最低價506元，就能享有肋眼牛排、旭蟹、九孔鮑、生魚片等通通吃到飽。豪享自助餐廳位於高雄萬豪酒店9樓，座位400。餐點每日新鮮現做，囊括中式、日式、南亞、歐風、美墨及星馬等多樣化佳餚，依季節變換菜色，供應多元異國Buffet，除了肋眼牛排之外，還有南台灣民民眾一向喜愛的鮮蝦、旭蟹、海瓜子、鳳螺與九孔鮑等海鮮，以及現切生魚片包含鮭魚、鮪魚、旗魚及章魚等，還有甜點、冰淇淋與飲品無限量供應。豪享自助餐廳平日午餐(12:00至14:30) 原價每位成人920元+10%，平日晚餐(17:30 至21:30)原價每位成人1,220元+10%，符合9友身分，此次於平日週一至週五推出「找9友」優惠活動，凡身分證字號含數字9，即享個人折扣。滿1碼9享91折，2碼9享82折，以此類推，最優享有55折，每人最低506元即可大快朵頤(折扣後需另收原價之一成服務費)。將近半價的超狂回饋，愛吃Buffet的朋友絕對不能錯過。此活動不與其他優惠合併使用，中秋節當天不適用，限以現金、現金券及刷卡結帳。此外，豪享自助餐廳也於9月14日至17日的午晚餐時段推出特別料理，如脆皮烤乳豬、烤日本生蠔、椒鹽松阪豬及坦都里羊排等應景佳餚，海鮮類增加香料烤鮭魚、龍蝦海鮮湯與啤酒蝦，賓客在入座時還可享用現烤海鮮拼盤乙份，內含烤龍蝦與蔥油醬、烤日本生蠔及烤扇貝，讓海鮮控大飽口福。搭配生啤酒及中秋酒精特調無限暢飲。優惠期間參與現場打卡活動，每組訂位加贈智利紅白酒乙組(兩瓶)，不與其他優惠合併使用，每組訂位限使用一次。贈品數量有限，贈完為止。另外，台南遠東香格里拉飯店則是於9月6日至9月30日期間，再次推出「食在當季：台南鮮蚵季」，在10樓「遠東Café自助餐廳」隆重登場，將帶領饕客探索南國岸邊的獨特海味，享受被譽為「海中牛奶」的甜美蚵仔。每位價格從1,180元起+10%。菜色首推台式經典桌菜「蔭豆鼓汁豆腐鮮蚵」，這道料理巧妙結合了蔭豆鼓的醬香與鮮蚵的海洋鮮甜，滑嫩肥美的鮮蚵在醬汁的襯托下，更顯豐富層次。還有「台式鹽酥椒鹽鮮蚵」則是考驗酥炸技巧的經典之作，外層裹上麵皮黃金酥炸，再撒上獨特的椒鹽配方，鹹香有味。香氣四溢的鐵板系列，推出了風靡台灣夜市的「鐵板鮮蚵煎」，高溫快炒鎖住海蚵的鮮味，還有「鐵板蠔汁鮮蚵」則在熱鐵板上將配料爆出香氣，將鮮蚵輕柔拌炒，最後以蠔汁醬料入味。新鮮現煮區也有「薑絲酸菜鮮蚵湯」，還有「蚵仔大腸麵線」、「鮮蚵海鮮味噌鍋」、「鮮蚵捲」等菜色。上述多道鮮蚵料理將於9月6日至9月30日間，於「遠東Café 自助餐廳」的午餐及晚餐時段輪番供應。