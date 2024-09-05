乳癌年輕化「45歲後出現高峰」　明年起放寬免費篩檢年齡

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乳癌是台灣女性癌症發生率第1位，同時也是死亡率第2位，衛福部國健署統計發現，國人女性乳癌發生高峰期落在45歲到69歲間，但符合免費乳房X光攝影檢查資格的女性，有超過34%沒有接受過檢查。有鑑於高齡化社會及乳癌年輕化趨勢，國健署明（2025）年起放寬乳癌篩檢年齡至40歲以上未滿75歲婦女，每2年可接受一次免費檢查。10月是國際乳癌防治月，根據國健署110年癌症登記資料及衛福部112年死因統計顯示，乳癌是我國女性癌症發生率第1位、死亡率第2位，乳癌發生高峰為45歲到69歲，目前仍有34.5%的45歲至未滿70歲婦女，從未接受過乳房X光攝影。因應高齡化社會及乳癌患者年輕化趨勢，國健署自明年起放寬乳癌篩檢年齡，上下各增加5歲，擴大至40歲以上、未滿75歲婦女，鼓勵符合資格且有意願接受檢查者，攜帶健保卡到醫療院所，或是逕自洽詢各地衛生局、衛生所，或是健康服務中心，接受乳房X光攝影檢查，早期發現早期治療。國健署表示，乳房X光攝影檢查是目前國際上最具科學實證，可以有效提早發現並改善預後乳癌篩檢方法，可以偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，並發現無症狀的0期乳癌。我國112年有92.3萬名婦女接受乳房X光攝影檢查，共發現5392名乳癌個案，等於每篩檢169名女性中，約有1名罹患乳癌，因篩檢發現乳癌的婦女，有近6成為早期，也就是0+1期，證明乳癌篩檢的高效益。國健署表示，癌症防治的重要關鍵是預防勝於治療，目前已知乳癌危險因子，包含初經早、停經晚、未曾生育或30歲後才生第1胎，以及未曾哺乳、有乳癌家族史者、有乳癌變異型致病基因、得過乳癌、卵巢癌或子宮內膜癌等。提醒女性多注意自己是否有上述乳癌風險，更應從年輕時遠離菸、酒等致癌因子，保持飲食均衡，養成規律的運動習慣，並適時釋放身心壓力，以降低乳癌風險。