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大雷雨警戒／摩羯颱風隔空掃台！台南、高雄雷雨亂炸　警戒範圍曝

記者張志浩／綜合報導

▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒高雄市目前正受大雷雨威脅。（圖／NOWnews攝影中心）
▲中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒高雄市目前正受大雷雨威脅。（圖／NOWnews攝影中心）
（更新時間13:48）摩羯颱風（國際命名：YAGI，菲律賓提供）轉為強颱後，外圍環流對台灣南部造成影響，加上午後對流發展旺盛，南台灣烏雲密閉，天色昏暗宛如入夜一般，落雷不斷轟隆隆作響，中央氣象署發布「大雷雨即時訊息」，提醒高雄市、台南市目前正受大雷雨威脅，請民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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⚠️大雷雨警戒範圍

🟡13:44發布：台南市、高雄市，持續時間至14:45

📍台南市：新化區、南化區、左鎮區、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區、永康區、東區、南區、北區、安南區、安平區、中西區
📍高雄市：田寮區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、旗山區、美濃區、杉林區、內門區


🟡15:41發布​：高雄市，持續時間至14:15
📍高雄市：楠梓區、大社區、岡山區、橋頭區、燕巢區、阿蓮區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區

▲受摩羯颱風外圍環流、午後對流發展旺盛影響，南台灣有大片對流雲系移入，導致大雨、雷擊不斷出現。（圖／中央氣象署）
▲受摩羯颱風外圍環流、午後對流發展旺盛影響，南台灣有大片對流雲系移入，導致大雨、雷擊不斷出現。（圖／中央氣象署）

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