北花路線「寂寞客運」3業者表態不續營　公路局串成1路線開放申請

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台北到花蓮的客運運量持續低迷，時常遇到空車或是1人包車情況，更被駕駛戲稱是「寂寞客運」，並且在0403地震以後停駛至今。由於統連客運、首都客運、台北客運的北花路線營運許可在今（2024）年年底到明年1月陸續到期，已有3家業者表態退出不續營。為能維持北花國道客運路線，交通部公路局表示，未來將北花3路線整併成1條，目前已開放申請。北花國道客運載客率自新冠疫情年開始低迷，長年虧損情況，再加上0403花蓮地震使台9線蘇花公路下清水橋段落，北花國道客運順勢申請暫停行駛，而路況不穩定，使得停駛至今都尚未恢復。另經營南港到花蓮的統連客運、台北客運，以及板橋到花蓮的首都客運，相關路線營運許可到今年底、明年1月到期，3家業者已表態退出營運不續營。為了維持該路線營運，公路局表示，未來會將原本的北花3條路線串成1條路線，昨日已公告開放「板橋—南港—國道5號—花蓮」國道客運路線申請，且放寬班次平常日可停駛不開行，僅行駛假日班次，營運許可期限為5年，同1路線僅1家業者經營。公路局表示，原本板橋到花蓮、南港到花蓮營運的3家業者沒有續營意願，經過跟業者、縣市政府、潛在業者討論後，將3條路線串成1條路線。目前已開放板橋到南港經國5到花蓮路線申請，預計公告1個月，監理所也會持續與業者溝通，希望有業者能申請，維持北花客運路線營運。另至於未來新路線票價視業者申請和規劃而訂，將依照新費率方案計費。