上攻力道不足！電金傳尾盤熄火　台股終場上漲94點、日K連4黑

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美國股市昨（4）日漲跌互見，不過與台北股市關聯較大的費半指數小幅收漲，激勵台北股市今（5）日回神反攻，開盤上漲178.34點，隨後在電金傳回神之下，一度大漲396.06點，來到21488.81點，不過在電金傳的熄火下，大盤尾盤漲點急速收斂，終場上漲94.96點或0.45%，收在21187.71點，日K連4黑，成交量為3213.22億元。大盤漲點急速收斂，中小型股也難逃賣壓，櫃買指數午盤過後跳水翻黑，終場下跌0.85點或0.32%，收在261.21點，日K連4黑，成交量為1054.74億元。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、開發金、中信金、喬福、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、羅昇、聯發科、奇鋐。電子人氣今日出現消退，成交比重跌落6成、來到59.9%。權值股呈現跌多漲少，台積電以907元跳空開出，盤中最高來到915元、上漲26元，尾盤遇到獲利了結賣壓，終場上漲13點或1.46%，收在902元，力撐900元整數關卡，貢獻大盤指數就有105點；鴻海跟聯發科就逆勢走低，鴻海以180元盤上開出，不過隨後遇到賣壓襲擊，最後一盤更是爆出4562張賣單，終場收在今日最低價，下跌4.5元或2.51%，收在175元，日K終結連2紅，拖累大盤指數就有21點；聯發科則是開低走低，終場下跌25元或2.2%，收在1110元，日K連5黑，拖累大盤指數就有13點。今日表現最亮眼的在於汽車族群，主要是因為特斯拉公布新功能「真・智慧召喚」，這個功能可以讓駕駛在車外透過手機把車輛「叫」到指定位置，不管是叫來駕駛身邊，或是叫車輛自行駕駛到指定位置，都可以在安全的範圍內把車子「呼來喚去」，激勵昨日美股股價上漲逾4%，也同步激勵到台股汽車股的表現，怡利電、智伸科亮燈漲停，新盛力、東陽、IKKA-K上漲逾4%，巨鎧精密-創、同致、大億金茂、劍麟上漲逾3%，淳安、瑞利、堤維西、耿鼎、和大、大億上漲逾2%。此外，金融股也表現相對強勁，其中「新新併」決戰10月9日股東臨時會，今日是新光金的最後買進日，因此爆量走高，爆出超過37萬張大量、位居成交量排行榜冠軍，最高一度來到13.2元，終場上漲0.15元或1.17%，收在12.95元；台新金則是最高來到18.5元，尾盤一度遇壓翻黑，不過最後一盤拉回盤上，終場上漲0.05元或0.28%，收在18.2元；中信金最高來到32.65元，終場上漲0.25元或0.78%，收在32.3元。其他金融股也有表現，同樣爆量走高的還有開發金，今日爆出超過10萬張大量，終場上漲2.5%，富邦金、華南金、永豐金、兆豐金、聯邦銀、新產、國泰金、國票金、高雄銀上漲逾1%。