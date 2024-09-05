中職／不是觸身球！潘傑楷遭球吻卻無法上壘　林岳平上場了解狀況

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中華職棒統一7-ELEVEn獅昨（4）日在大本營台南主場球場迎戰樂天桃猿，統一派出胡智爲掛帥先發，但他首局就讓對手攻下4分，5局上再被朱育賢敲出兩分砲，終場樂天就以9：3收下勝利，也終止3連敗。昨日中職三地開打，台鋼在台東以6：2擊敗兄弟，富邦則以1：2不敵味全龍，而在台南棒球場的部分則是由地主統一獅隊迎戰樂天桃猿，而比賽一局下半則是出現一段插曲，當時獅隊在二出局後輪到三壘手潘傑楷打擊，他在2好2壞情況下，，而獅隊林岳平則是對於這個判決有些疑慮，也走上場向裁判討論，不過最終潘傑楷這個打席沒有受到影響，仍然敲出一壘安打站上壘包。此戰樂天則在團隊共掃出15支安打打擊大爆發的情況之下，終場就以9：3帶走勝利，敲出2分砲的朱育賢則獲選為單場MVP。而猿隊先發投手黃子鵬本場比賽主投6局被敲出7支安打，僅丟掉1分自責分，並送出3次三振、1次保送，順利收下個人本季第5勝，賽後個人防禦率略降至3.72。