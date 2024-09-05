SEMICON首次設立美國館　各州分庭抗禮搶台灣半導體廠

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2024年國際半導體展（SEMICON）4日至6 日於南港展覽館一、二館登場。美國在台協會（AIT）今年首次設立美國館，被認為是「台美關係」友好象徵。2022 年 8 月，美國總統拜登簽署了晶片與科學法案，目的是重建美國國內的半導體產業並加強全球供應鏈，該法案推出後，全美範圍內已經宣佈了多個高影響力投資案，需要來自與台灣這樣的可信賴供應鏈夥伴合作。美國館由AIT商務組負責組成，主要的目的在促進美國公司、台灣公司和台灣的合作，同時突顯在美國半導體產業的投資機會。這次展覽有來自八個州的參展商，包括亞利桑那州、科羅拉多州、紐約州、密西根州、北卡羅納州、印第安納州、 華盛頓州、及德州；另外，美國創新技術公司 Bechtel, Johnstech International Texwipe 和 LexisNexis Risk Solutions 也在美國館展示最新技術。近年因台積電設廠，亞利桑那州備受矚目。談到自身優勢，招商單位提到，亞利桑那美國半導體投資最多的州，從2020年迄今已有600億美元的投資，後續也將展覽更多廠商設廠。一旁的德州則是美國傳統半導體產業及科技聚落，在半導體製造出口及產能方面均占全美第一，占美國總產量的36%。他們今（５）日表示，截至目前亞利桑那只有台積電，但德州因為深耕較久，無論半導體勞力、企業規模及能源都占有優勢，達拉斯及休士頓更是台商科技重鎮，包括環球晶、台達電、日月光及康舒科技在當地都設有據點。轉向美國的西北方，華盛頓州招商單位提及，華盛頓州享有全美國最低稅率，不課徵企業所得稅、個人所得稅及製造用設備銷售稅。華盛頓州不僅是亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）等科技大廠總部，更是全球最大航太產業聚落，包含波音、空中巴士及龐巴迪都設有生產聚落。