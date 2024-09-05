蕭亞軒復出有望！腳傷後重新出發　經紀人鬆口明年夏天登大巨蛋

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▲蕭亞軒目前持續手術、復健中，若要回歸舞台也需要等到恢復情況好轉。（圖／華納音樂提供）

▲有「弟弟殺手」之稱的蕭亞軒，感情世界也是歌迷們津津樂道的話題，不過舊傷復發後的她目前重回單身生活，專心養病。（圖／台視提供）

唱跳天后蕭亞軒在2017年一度因壓力問題導致身體狀態不佳，之後就漸漸淡出螢幕調養。在前年金曲獎時，她驚喜宣布即將重回樂壇，並在頒獎現場以一句：「Elva is back！」點燃粉絲的期待。不過苦等兩年，歌迷卻始終沒有等來她要復出的消息。直到近日，蕭亞軒經紀人再度更新她的近況，雖然談到困擾蕭亞軒的腳傷時，經紀人遺憾表示遵照醫生的指示，還在休養，不過說起復出計畫，卻意外鬆口明年有復出的打算和登上大巨蛋開唱的可能性。去年蕭亞軒在直播透露自己的近況，表示由於練舞時過於激烈，導致舊傷復發後開始進行髖關節手術和植骨手術，需將腳上的鋼釘拔出後灌入骨漿，才能展開復健，最嚴重時還需要有人攙扶、吃止痛藥才能行走、活動。至今短短1年半已經歷經3次大手術的她，即將再次迎來手術治療。有「弟弟殺手」之稱，姐弟戀情史豐富的蕭亞軒，感情世界也是歌迷們津津樂道的話題，早年間曾與王陽明、周湯豪、柯震東等人交往過的她堪稱男神收割機。去年還傳出與荷蘭籍男子Mick交往，不過舊傷復發後的蕭亞軒放慢步調，減少工作、情感的重擔，目前重回單身生活專心養病。而在蕭亞軒舊疾復發、開始漫長的療程後，專輯回歸與巡演等計畫也被不斷推遲，對於復出計劃，經紀人日前才罕見鬆口透露，蕭亞軒有望在2025年夏天重回舞台。消息一出，再次引起粉絲們的暴動，除了想念唱跳小天后外，也相當擔心她的身體狀態。不過，經紀人也強調，蕭亞軒目前唱歌沒有問題，是腳傷比較嚴重，如果要回歸舞台也需要等到恢復情況好轉。至於是否可能登上大巨蛋開唱，經紀人也抱持樂觀的態度，雖然目前仍未有明確的回歸消息，但還是令粉絲相當期待。