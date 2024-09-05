陳世凱送台中近50億大禮接好斷橋　陳致中喊「高雄也要」獲最多讚

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▲台中市東豐快停工近10年，經典的斷橋畫面成為地方的痛。（圖／台中市政府提供，2024.09.05）

曾任3屆台中市議員的新任交通部長陳世凱，上任第一天就坐火車回台中視察月台安全，昨天透露上任後簽的第一件公共建設計畫公文，也和台中有關，是核定「東勢─豐原生活圈快速道路新建工程」補助49.69億元工程經費。他強調深知這建設對台中發展的重要性，許多地方人士在臉書為他加油打氣，但最得最多讚的，是前總統陳水扁之子陳致中的留言，拜託他儘速規劃興建小港機場車行地下道。自稱中年大叔的陳世凱接任交通部長，藍營立委質疑他只有政治資歷、毫無交通專業背景，倒是在中二選區和他2度交手的台中市國民黨立委顏寬恒，對陳世凱多所期許，指他「應該對這個區域的交通建設有相當的認識與理解，可以拿出過去在議會問政的態度，為過去服務過的區域努力」。陳世凱2日上任當天晚上就坐火車回台中，視察1日上午身體不適民眾落軌的車站月台，指示設置升降式柵欄，展現中年大叔的行動力。昨（4）日他在臉書發文，指已簽署上任後第一件公共建設計畫公文，正式核定「東勢─豐原生活圈快速道路新建工程」，交通部將補助49.69億元工程經費。2014年東豐快進行部分工程後，因卡在環評與路線選擇而停工，甚至出現經典的斷橋畫面。陳世凱說，這項建設將活絡山城經濟及觀光產業發展，並提供緊急救護救災的道路，他深知對台中發展的重要性，上任後全力支持，期待儘速興建完工。許多台中市的民意代表和支持者，留言感謝陳世凱送台中的大禮、期待改善山城地方長年塞車的問題，不再望著斷橋等到海枯石爛。還有人請他加速推動捷運藍線與橘線。不過，獲得最多讚的留言，竟是凱達格蘭基金會執行長陳致中爭取高雄建設，他指高雄國際機場長期以來阻斷小港南北的交通，兩端的中山路及高鳳路極度壅塞、容易造成危險，希望比照北市府1997年興建松機復北地下道模式，建請中央儘速規劃興建小港機場車行地下道，並納入「小港機場聯外交通整體改善計畫」，讓用路人免除繞道機場外圍之苦。