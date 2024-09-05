冷氣漏水找師傅修！幾分鐘完工收4500　他查行情價傻眼了：騙好大

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▲有民眾家中冷氣漏水，只好找師傅來修理，沒想到對方用氮氣噴一下，只花幾分鐘就解決，收費就高達4500元。（圖／翻攝爆料公社）

▲冷氣的清潔會直接影響效能和電費，建議民眾除了平時多洗濾網外，也要定期請專業師傅做深度清洗。（圖／記者張志浩攝）

雖然時序進入9月，但炎熱的氣溫依舊，因此冷氣師傅們依然忙得不可開交，近期就有民眾家中冷氣漏水，只好找師傅來修理，沒想到對方用氮氣噴一下，只花幾分鐘就解決，收費就高達4500元，完整過程也引發大批網友關注。近期有網友在臉書「爆料公社」分享，朋友家的冷氣吹了一個夏天後，在最近突然開始滴水，結果發現是排水管塞住了，因此找了師傅來解決問題，沒想到師傅到場之後，直接出動氮氣噴了一下，只花幾分鐘就將問題解決。但當事人收到報價收據後，卻發現師傅開價為排水4500元，讓他相當傻眼，但還是無奈掏出錢包付款，事後上網查詢，才發現其他網友排水清潔的收費，很多都只花了幾百元，讓他相當不平衡「傻眼，感覺騙好大！」遭遇曝光後，一票人力挺師傅，認為應該尊重專業，「會用到氮氣應該是建築物排水管堵住，並不是冷氣排水管堵住，如果是冷氣排水管的確是幾百元而已，但如果是建築物排水管堵住用到氮氣就比較貴了」、「4500確實是有點貴，市場行情應該是2500元吧，不過現在旺季師傅很忙，你要等很久才會來，你這朋友應該是叫今天打電話，明天就可以過來修的超級加急服務」。但也有人坦言收費確實有些高，「當時冷氣漏水，大樓請一位常叫的大哥來看，說是排水管阻塞，快速弄好才收300」、「4500我會打完氮氣再故意花個一個小時去看其他沒塞住的排水口看個一輪，確定順沒有亂跑再回來打一次再收工，好歹也要花點時間做做樣子」、「我來修最多收一千，難怪我不會變有錢人」、「一開始沒有先報價，這價格已經是整台拆裝的費用了，排水正常不會收那麼高」。其實過去有許多冷氣專家都有解答過，除了常見「排水管因髒污堵塞」，還有可能與「安裝高度」有關係。熊令家電老闆娘曾在TikTok上分享，最近很多人問說冷氣如果漏水的話要怎麼辦，是不是遇到安裝問題或者是機王？她表示，只要是使用超過一年以上的冷氣，漏水真正的問題，有80％成因是因為排水管堵塞漏水。解決辦法就是養成定期清潔濾網的習慣，並定期請冷氣技師進行保養清潔。冷氣專家「空調小教室」老柯過去也曾處理過「冷氣一年漏水一次」的案例，他檢查過後，發現客戶家中的冷氣滴水的原因，是因為「冷氣排水管設置位置過高」，排水管一長段為平行，導致積水回流，時間一久就會累積成水垢，成為機器漏水主因。