Edwards爭議言論持續延燒！名人堂球星抨擊：偉大球星不在乎時代

我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃明尼蘇達灰狼當家少主「蟻人」Anthony Edwards，日前在一次採訪中，指出過去年代的NBA只有「籃球之神」Michael Jordan一人擁有技術，其餘球員則是皆缺乏技術，此話一出則是立刻引起美國籃壇輿論炸鍋。而Edwards也陸續遭到包含Magic Johnson、Isiah Thomas、Kevin Garnett在內的多名傳奇球星抨擊，稍早NBA傳奇球星Dominique Wilkins在一檔名為《All the Smoke Productions》的Podcast節目上，Dominique Wilkins在節目上說到：「我尊重所有的時代，因為我們都是站在巨人的肩膀上，從過去的前輩那裡學到東西，因為我對籃球的態度是欣賞的。聽著，偉大的球員根本不在乎時代，我不會說我比Wilt Chamberlain還有Bill Russell強。沒有人的成就是大於比賽本身的，你可能是這個時代的代表性人物，但就算沒有你，比賽還是會繼續發展下去。」Dominique Wilkins如此總結到。