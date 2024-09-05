偷嫌迪卡儂背包不好看！釣官方「7字回應」心碎了　萬人朝聖笑噴

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▲原PO本想發文尋求好看的後背包，竟意外釣出迪卡儂小編心碎回覆，後方更附上一個無奈的表情符號。（圖／翻攝自Threads）

▲迪卡儂如今已是歐洲最大、全球第二大的運動品牌，也在台灣拓展多間分店，是許多人心目中的運動採購首選地。（圖／品牌提供）

法國大型連鎖運動用品量販店「迪卡儂」，為歐洲最大、全球第二大的體育用品連鎖集團，因販售的運動產品便宜又耐用，廣受許多消費者喜愛。不過，近日就有一名網友在網路上偷嫌迪卡儂背包造型，意外被官方帳號發現，小編心碎回應7字，讓眾人全笑翻直呼：「只有迪卡儂受傷的世界完成了。」一名網友昨（4）日在Threads上發文，他向大家求助：「公館哪裡有賣好看的後背包嗎？」貼文一出，有人建議「機能性的感覺去迪卡儂比較快」，原PO則回沒想到，該留言竟意外釣出迪卡儂小編心碎喊：後方更附上一個無奈的表情符號。迪卡儂神回覆吸引1.1萬人朝聖，除了原PO慌忙道歉，網友們也笑翻直呼，、「迪卡儂裡什麼都有賣，就是沒有賣設計感」。但也有人幫忙說話，「迪卡儂包包超棒，陪伴我去走白沙屯媽祖好幾天」、「廸卡儂別傷心，上次我穿你們的褲子去健身房，被誇獎很好看，問我哪裡買的」。也有網友給出實質建議，「這串看下來還是很多人幫忙強調實用性而已，看來貴公司在設計感方面⋯有待改善」。對此，迪卡儂小編也曬出新品照，強調「我們已經在改善的路上啦！相信不會讓你失望的。」迪卡儂創立於1976年，首間店開在法國里爾附近的小村莊昂格洛（Englos），名字取自法文「十項全能」之名「Decathlon」，創辦人米歇爾（Michel Leclercq）希望所有熱愛運動的人，都能輕易享受到其中樂趣，無論大眾小眾、初階專業的運動商品都能迅速購得，因此更加重視CP值與體驗。90年代台灣享有「自行車王國」的美譽，需要大量自行車與相關運動器材的出口，因此迪卡儂決定在台北成立採購辦公室，成為進軍台灣的起點。迪卡儂如今已是歐洲最大、全球第二大的運動品牌，也在台灣拓展多間分店，是許多人心目中的運動採購首選地。