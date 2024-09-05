林欽榮明確反對京華城容積率679%　陳其邁力挺：沈慶京別亂指控

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民眾黨主席柯文哲被控在台北市長任內的京華城案涉嫌圖利，遭北檢約談、搜索並聲押，但台北地院裁定無保請回，柯文哲稱自己不知道京華城容積率達840%。曾任北市副市長、現任高雄市副市長林欽榮表示，他當年的立場與都發局一致，均反對威京集團主張的容積率679%。對此，高雄市長陳其邁今（5）日出席高雄市113年特優暨資深里長表揚大會表示，林欽榮這幾天的聲明講得非常清楚，他當時就是站在市民的角度，拒絕財團的要求，反對容積率679%。對於林欽榮表示自己當時的立場與都發局一致，明確反對威京集團主張的保障12萬0284平方公尺（換算容積率約679%）樓地板面積。陳其邁今出席活動受訪表示，林欽榮在當時的審議過程，這幾天的聲明也講得非常清楚，林欽榮當時就是站在市民的角度，拒絕財團的要求，明確反對120,284平方公尺(換算容積率679%）的樓地板面積，與當時的都發局跟都委會的看法一致，全體的都委會的委員也把120,284平方公尺的這個規定就把它刪除掉，「我想這個道理是非常清楚的。」陳其邁說，京華城的個案就請威京集團主席沈慶京能夠具體的指出人、時、地、物來做說明，不要胡亂指控，模糊焦點。「至於司法的個案，我想就由司法來做釐清，我們尊重，謝謝。」