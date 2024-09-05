學童染腸病毒「脫水嗜睡昏迷」　醫：喝碳酸或過甜飲料恐加劇症狀

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腸病毒邁入高峰期，再加上學校開學，交叉感染使得患者增加，亞洲大學附屬醫院兒科發現，本週就診人數增加1到2成，其中有多位學童食慾差導致脫水嚴重而住院治療。醫師建議，脫水會引發疲倦、嗜睡，甚至是昏迷等後遺症，家長務必觀察病程變化適時補充水分，但切勿引用碳酸飲料或過甜飲料，以免脫水症狀變得更嚴重。疾管署9/3指出8月最後1週腸病毒門急診就診人數突破1.4萬人次，相較前一週略升，也是近5年來同期新高，顯示腸病毒疫情逐漸進入高原期，並預計在中秋後才會開始反轉。亞洲大學附屬醫院今（5）日表示，兒科部發現本週就診人數增加1到2成，多名學童因為食慾差，導致出現嚴重脫水現象。由於腸病毒好發於5歲以下兒童，常有口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，同時合併發燒、嘔吐等症狀，一般感染後潛伏期約3至5天就會出現症狀。雖然病程約7到10天會好轉，但少數病患病情會惡化，出現抽搐、意識不清、呼吸急促、心跳加快等情形，甚至會有致死風險。亞洲大學附屬醫院兒科部醫師鄭詩橤表示，腸病毒重政發生比例不高，但須特別留意的是脫水問題，因為腸病毒可能會造成口腔及舌頭潰瘍或長水泡，導致進食時引起強烈疼痛感覺，孩子可能連吞一口飯都是折磨，食慾降低、營養吸收變差，造成身體脫水、體重減輕。鄭詩橤表示，脫水前會先出現口乾舌燥、容易疲累、心跳加快、眼窩凹陷、尿量減少及四肢微涼等徵兆，可觀察孩童尿量是否變少或尿液顏色是否變深，判斷是否有脫水現象。並建議可多補充白開水、含糖量低的運動飲料或電解水改善症狀。不過，切勿引用碳酸飲料或過甜飲料，以免脫水症狀變得嚴重。