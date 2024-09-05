外資持續調節台股！今日再賣253億元　台股開高走低、終場漲94點

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台北股市今（5）日回神反攻，終場上漲94.96點或0.45%，收在21187.71點，日K連4黑，成交量為3213.22億元；其中三大法人合計賣超244.96億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資「連12賣」賣超253.57億元；投信「連15買」，今日買超63.18億元；自營商（自行買賣）「連4賣」賣超54.57億元，合計三大法人賣超244.96億元。美國股市昨日漲跌互見，不過與台北股市關聯較大的費半指數小幅收漲，激勵台北股市今日回神反攻，開盤上漲178.34點，隨後在電金傳回神之下，一度大漲396.06點，來到21488.81點，不過在電金傳的熄火下，大盤尾盤漲點急速收斂，終場上漲94.96點或0.45%，收在21187.71點，日K連4黑，成交量為3213.22億元。中小型股也難逃賣壓，櫃買指數午盤過後跳水翻黑，終場下跌0.85點或0.32%，收在261.21點，日K連4黑，成交量為1054.74億元。電子人氣今日出現消退，成交比重跌落6成、來到59.9%。權值股呈現跌多漲少，台積電以907元跳空開出，盤中最高來到915元、上漲26元，尾盤遇到獲利了結賣壓，終場上漲13點或1.46%，收在902元，力撐900元整數關卡，貢獻大盤指數就有105點；鴻海跟聯發科就逆勢走低，鴻海以180元盤上開出，不過隨後遇到賣壓襲擊，最後一盤更是爆出4562張賣單，終場收在今日最低價，下跌4.5元或2.51%，收在175元，日K終結連2紅，拖累大盤指數就有21點；聯發科則是開低走低，終場下跌25元或2.2%，收在1110元，日K連5黑，拖累大盤指數就有13點。今日個股成交量排行榜前五名為：新光金、開發金、中信金、喬福、鴻海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、羅昇、聯發科、奇鋐。