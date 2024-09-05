美股9月魔咒？高盛報告看衰　預告「這一日」後將採取避險措施

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美股進入9月份後，開始出現頹勢，盤點過去幾年9月的狀況，皆以下跌收場，今年9月美股魔咒是否再起？高盛全球市場部門董事總經理兼策略專家羅布納（Scott Rubner）發布最新報告，強調9月16日後，他會開始採取避險措施。根據彭博報導，羅布納週三在報告中寫道，如果週五非農就業數據疲軟，股市可能會出現調整，高盛的客戶已經做好了9月下半月股價技術面調整的準備，並補充說，他預計9月16日將開始採取避險措施。羅布納指出，9月底是標普500指數一年中最糟糕的兩週交易期。而這次，順勢交易追蹤型系統基金幾乎沒有增加股票持股部位，而企業即將進入回購禁售期，進一步減少股市需求。盤點過去9月的下半月美股表現，這段時間一向是標普500指數一年中表現最差的2週期間，過去4年的9月，標普分別跌4.87%、9.34%、4.76%、3.92%，納斯達克指數分別跌5.07%、10.6%、5.73%和5.72%。至於羅布納今年度在交易市場的戰績，彭博盤點，他在6月中旬市場創下歷史新高，且華爾街紛紛上調標普500指數目標時，他模擬了從7月17日開始指數可能產生調整。而在8月5日以科技股為主的納斯達克指數在三週內暴跌超過 12%，但就在美股暴跌後不久的八月中旬，他在戰術上轉向看漲，並呼籲在可短暫逢低買入美國股市。自那時以來，標普500指數上漲了近 4%。現在羅布納再次看跌，並在報告中表示，至少在美國總統大選結束之前是這樣，他認為11月的大選將成為資產風險事件。