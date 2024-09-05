特企／Garmin門市新開幕暨 fēnix 8新品開賣記者會

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Garmin fēnix 8強勢來襲·雙北同步享優惠全球指標性衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin 滿足台灣用戶多元運動需求，2024/09/07於新店裕隆城及西門誠品新門市，同步推出 2024 全新旗艦錶款「 fēnix 8 全方位戶外進階 GPS 智慧腕錶」！對追求戶外運動及健身極致表現的運動愛好者來說，fēnix 8絕對是期待已久的逸品，此次新品發表邀請「率性女聲」格格- 閻奕格前來裕隆城擔任新品發表一日店長，並分享她與Garmin fēnix 8初次親密旅遊的心得 ；緊接也前往西門誠品為台北歌迷演出進行首購活動，迷人深厚唱功讓全場大飽耳福；現場高漲的氣氛，為新品敲亮一擊響鐘。現場除了精彩演唱環節外，更不能錯過同時推出的新品首購活動。不但享有新品驚喜優惠之外，Garmin 誠品生活 新店(裕隆城)與西門誠品新開幕門市當天不僅全面9折優惠，為回饋新北市民，憑有效身分證件更可享受85折！同步歡慶，讓台北市民無時差感受到Garmin的大方誠意！喜歡戶外活動的朋友們，相信fēnix 8絕對能為您開啟全新的運動生活！Garmin專為戶外冒險家打造的旗艦錶款fēnix系列一直以來都是運動愛好者心目中的首選， 全新上市的fēnix 8將以更長的電池續航時間與更加全面的功能與使用者見面。不管是室內的健身、戶外的攀岩登山都能發揮強大的功能，絕對是平地登高的最佳夥伴。Garmin授權代理商宏驜公司總經理 鍾原軒 指出，為了回饋消費者對Garmin的支持，本次配合新品首購活動特別推出雙北同步享優惠活動，誠品生活 新店(裕隆城)及西門誠品門市全面9折，個別憑新北及台北有效身分證件更可享受85折，同時享有誠品滿3000千送300活動可累贈(限周慶期間Garmin品牌專櫃使用).館方絕對讓消費者擁有超值的購買體驗；希望透過貼心的商品組合呈現，陪伴大家開啟全新的運動樂趣及更健康的生活。【誠品生活 新店(裕隆城)】服務電話：02 8914-7741一日店長新品上市日：2024/09/07 13:00營業時間：11: 00 ~ 22: 00地點：231新北市新店區中興路三段70號【誠品生活西門】服務電話：02 2388 6588一日店長新品上市日：2024/09/07 16:00營業時間：11: 00 ~ 22: 00地點：10844 臺北市萬華區峨眉街52號