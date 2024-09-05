川普「高富帥小兒子」上大學！就讀紐大商學院　一年學費要兩百萬

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的18歲小兒子拜倫（Barron Trump），4日現身紐約大學（New York University）據報將在史登商學院（Stern School of Business）展開他的大學生涯，拜倫雖然身著簡單白色Polo衫，但身高超過200公分的他超顯眼，又被特務人員簇擁，很快在社群網路掀起討論。紐約大學每年學費從6萬2700美元起跳、約新台幣200萬元，不同學院的實際收費視情況通常還會更高，但這對川普家族來說應該不是問題。根據《紐約郵報》報導，拜倫到校後先前往院長辦公室，接著才前往課堂，目前還不清楚拜倫具體選修哪些課程。據了解，拜倫將不會入住學校宿舍，而是每天從位於紐約市中心第五大道的川普大樓上下學。川普曾透露，拜倫喜歡紐約大學史登商學院，川普也大讚學校「是一個素質非常高的地方」。川普補充說拜倫高中畢業後被多所學校錄取，「他一直是個非常好的學生，他很聰明」，也曾考慮就讀賓州華頓商學院，但最終還是選擇紐約大學史登商學院。拜倫是川普與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）的唯一孩子，川普曾透露拜倫已經對政治產生興趣，但拜倫本人則相對保持低調，或許他希望擁有和普通大學生一樣的校園生活，不過在X上可以看到許多關於拜倫入學的發文底下，都充斥著網友政治味濃厚的情緒性發言，顯示美國社群因為政治立場對立而兩極分化嚴重。