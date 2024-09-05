Melody斷17年豪門婚吐內幕！嫁過去才發現家裡竟還有「太后」

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▲離婚後的Melody建議為情所苦的女性們，在婚姻中不要對對方有過高期望，還不斷強調，比起「成為別人的公主」，更應該「當自己的女王」。（圖／TVBS提供）

▲Melody分享交往前，前夫吳育奇對她熱烈追求，結果婚後卻發現理想與現實截然不同。（圖／翻攝自YouTube）

藝人Melody（殷悅）在2006年時嫁給富商吳育奇，婚後育有2女。沒想到在去年7月，Melody卻突然結束這段17年的婚姻，表示雙方因性格、思想理念才導致分手。離婚至今已過1年，Melody日前直播時直言：「人家把妳載回皇宮後，才發現裡面還有個太后」，疑似悄悄吐露嫁豪門的心聲。日前，Melody在中國社交平台小紅書上，開啟直播與粉絲大聊感情問題，歷經過一次婚姻的她也大方和粉絲分享自己的愛情觀。被問到「女人是否該進入婚姻」、「為何通常二、三十歲的女生想結婚，最後卻又離婚」時，Melody認為，即使每個人都有可能歷經後悔，但這應該按照自我的想法決定，而不是迫於外界的期望。談到離婚，作為「前輩」的Melody也建議為情所苦的女性們，在婚姻中不要對對方有過高期望，愛情是會被生活消磨的，在人生當中唯一能期望的人只有自己。她也不斷強調，比起「成為別人的公主」更應該「當自己的女王」希望所有女生都要學會拯救自己，而不是傻傻等別人伸出援手，不然到時候，等來的不是美滿的愛情童話，而是會發現還有一個太后也住在自己的婚姻裡。雖然內容很正能量，但此言一出，還是讓外界紛紛猜測，Melody似乎對這段17年的婚姻頗有不滿。Melody與前夫吳育奇在2006年時透過長輩介紹而認識，在吳育奇的熱烈追求下，才交往3個月兩人就決定閃婚，她也先後生下女兒Olivia與Fiona，不過對愛情、婚姻懷有憧憬的Melody，卻在婚後發現理想與現實截然不同，愛情被柴米油鹽等生活瑣事磋磨，意見、理想與人生規劃大不相同的兩人最終決定走上離婚。