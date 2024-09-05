鴻海8月營收創同期新高　營運將逐漸加溫、Q3有望呈現季、年增

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代工大廠鴻海今（5）日公布8月營收為新台幣5483億元，月減4.2%、年增32.81%，為歷年同期新高；此外，累計今年前8月營收為新台幣3.99兆元，年增9.52%，同樣創下歷年同期新高。鴻海8月營收為新台幣5483億元，月減4.2%、年增32.81%。其中，「電腦終端產品類別」、「雲端網路產品類 別」、「元件及其他產品類別」月對月約略持平、「消費智能產品類別」月對月則有略微衰退表現。此外，也有業務表現強勁，「雲端網路產品類別」、「消費智能產品類別」、「電腦終端產品類別」、「元件及其他產品類別」皆有強勁成長表現。展望第三季，鴻海表示，基於目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季營運將會有季增及年增的表現。惟目前的能見度較前次預估時更佳。鴻海董事長劉揚偉昨日透露，集團評估在歐洲設立半導體封裝測試廠，另外在IC設計端，除了強化車用電子外，規劃布局衛星應用晶片，鴻海也積極研發矽光子和共同封裝光學元件CPO技術。鴻海今日股價逆勢走低，以180元紅盤開出，不過隨後遇到賣壓一路走低，最後一盤更爆出4562張賣單，拖累股價收在最低價175元，成交量為7萬5337張，本益比為15.82倍。