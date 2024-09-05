5部台片登上多倫多影展　張艾嘉、劉奕兒、王淨出席交流活動

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加拿大多倫多國際影展（Toronto Internation Film Festival，TIFF）今（5）日登場，台灣電影《鬼才之道》、《女兒的女兒》、《老狐狸》，以及動畫短片《幽暗小徑的鬼》、《熱帶複眼》，將在文化內容策進院的安排之下進行放映與交流活動，導演黃熙、徐漢強，還有演員張艾嘉、劉奕兒、王淨，透過台灣影視產業為題分享創作經驗，導演王登鈺、張徐展，也將進行映後座談。文策院表示，多倫多國際影展是被譽為每年奧斯卡獎季起跑前哨戰的重磅展會盛事，其中導演徐漢強的電影《鬼才之道》入選午夜瘋狂Midnight Madness單元、演員張艾嘉監製、導演黃熙的電影《女兒的女兒》，成為入圍Platform競賽單元的唯一華語片。另外，代表台灣電影前進明年奧斯卡角逐最佳國際影片獎、導演蕭雅全的電影《老狐狸》，以及已獲奧斯卡入圍資格的2部動畫短片，包括導演王登鈺的作品《幽暗小徑的鬼》、導演張徐展的作品《熱帶複眼》，將由文策院安排市場放映與交流活動，期望能為5部作品及其團隊拓展北美市場、營造討論熱度與國際舞台。文策院表示，「內容開發專案計畫CCDP」支持電影《鬼才之道》前期製作，獨特的喜劇風格獲得外界好評、電影《女兒的女兒》則由國發基金專案投資，2部作品在多倫多影展的公眾放映場次都已完售。文策院董事長蔡嘉駿表示，文策院會以最大的力量，協助台灣影視產業走向國際，期許大家用好故事、善用國際資源，創造獨樹一格的影視台流。另外，為了把握面對面互動全球一線產業媒體、國際專業人士、影展選片人等重要影人的機會，文策院將於多倫多影展現場舉辦影人見面會暨交流座談，邀請電影《女兒的女兒》的導演黃熙、身兼監製與主演的張艾嘉、演員劉奕兒，以及電影《鬼才之道》導演徐漢強、演員王淨，透過台灣影視產業為題，分享創作經驗與未來規畫，還有動畫短片《幽暗小徑的鬼》的導演王登鈺、《熱帶複眼》的導演張徐展，也將進行映後座談，直接交流北美影人，創造曝光與討論聲量。