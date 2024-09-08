韓版Energy！水晶男孩顛峰期解散　16年後以一契機合體回歸

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▲水晶男孩（右）被外界視為另一男團H.O.T.（左）的最大對手。（圖／KANGTA、姜成勳IG）

2002年出道的台灣人氣偶像男團Energy，在今年合體、正式發行專輯《Here I AM》，以一首《星期五晚上》洗腦歌曲在樂壇掀起熱潮，其實在南韓的一世代男團「水晶男孩」上，也發生過相似的分合故事情節。水晶男孩出道於1997年4月，由殷志源、李宰鎮、金在德、姜成勳、高志鎔、張水院六名成員組成，和Energy一樣出道就一炮而紅，如同Energy和5566抗衡一般，水晶男孩從出道就被外界視為另一男團H.O.T.的最大對手。人氣急速上升的他們在同年12月拿下首個音樂節目一位寶座，隔年底又和H.O.T.共同獲得韓國兩大音樂獎之一「首爾歌謠大賞」的最高榮譽「年度大賞」。水晶男孩的行程滿檔，幾乎每隔幾個月就推出新曲，演唱會行程也沒有落下，一整年都相當忙碌，然而在事業巔峰的2000年，團體卻無預警召開記者會宣布解散，令粉絲們相當錯愕，完全無法接受，甚至還有大批粉絲群聚在經紀公司前抗議、砸車。最後在當年的5月，水晶男孩於「夢想演唱會」上進行告別演出，團體正式畫下句點，雖然活動期只有短短三年，但在南韓樂壇史上留下了一筆濃厚的色彩。Energy則是於2002年7月12日成立，2005年團長牛奶宣布退團，2009年全員單飛，直到2024才正式合體返回歌壇。Energy在去年4月登上五月天演唱會，今年1月正式合體返回歌壇。而解散後的水晶男孩，雖然成員間還有聯繫，但再也沒有全員公開合體過。對水晶男孩來說，合體的契機則是2016年韓綜《無限挑戰》為他們打造的單元《星期六星期六是歌手2－水晶男孩》特輯，製作單位把成員們聚集，以游擊演唱會的方式合體演出，連已經退出演藝圈、回歸一般人生活的高志溶也在最後兩首歌時驚喜現身，讓台下等待多年的粉絲們紛紛淚崩。Energy返回歌壇第一步就是宣布加入相信音樂，成為五月天師弟。而水晶男孩睽違多年的合體也喚醒了粉絲們的熱愛，為了能更長久的站在粉絲們面前，除了已經是一般上班族的高志溶以外的成員們簽進了YG娛樂，水晶男孩正式重啟活動，不但重新錄製過去的經典歌曲，也將歷經解散、合體的心境以新曲《現在，這裡，我們》唱出來。之後他們也不是只有販賣回憶情懷，而是透過不同風格的新作品來呈現新的面貌，即便南韓樂團競爭激烈，周遭都是年輕新團體，他們也曾突破重圍，在音樂節目上拿下一位寶座。