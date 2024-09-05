彰化伸港三姊弟被撞飛！姊今晨離世妹仍昏迷　醫護盼奇蹟出現

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彰化縣伸港鄉3名就讀國小的姊弟，今年2月通過行人穿越道時，遭無照休旅車撞擊，其中收治在彰化秀傳醫院的姊姊，一度能眨眼示意、看卡通，但最近因急性水腦症重度昏迷，今早離世。昏迷中的妹妹和病魔搏鬥197天，持續接受治療與調養，彰基醫療團隊希望類似奇蹟能發生，繼續與她長期抗戰。陳姓小姊妹今年2月22日車禍命危，其間網友為她們祈福集氣，包括白沙屯媽祖和大甲媽都曾短暫駐駕在秀傳醫院門口賜福，經搶救197天，昏迷的10歲姐姐於今（5）日上午6點55分宣告死亡；妹妹送彰基總院急救，狀況穩定後由醫學中心轉送漢銘基督教醫院，持續接受治療與調養。漢基院長陳志輝表示，5月10日收治陳小妹妹，神經內科團隊、中醫團隊及復健科團隊都積極介入，希望經過中醫調理、復健科復健、神經內科持續評估神經恢復的狀況。雖然難度很高，目前仍昏迷中，但醫療團隊保持樂觀態度慢慢調養，希望年輕的身體能有類似奇蹟的發生，讓她醒過來。