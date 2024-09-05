肯德基X名偵探柯南！闇黑芝麻蛋撻、海陸黑化漢堡　菜單一次整理

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▲日本動漫《名偵探柯南》入侵肯德基，打造黑化漢堡與蛋撻。（圖／肯德基提供）

▲肯德基X名偵探柯南還有限定包裝。（圖／肯德基提供）

▲號召《名偵探柯南》粉絲一起解謎。（圖／肯德基提供）

▲繼光香香雞也聯名寶可夢。（圖／繼光香香雞提供）

肯德基黑化了！日本動漫《名偵探柯南》入侵肯德基，令人毛骨悚然的「犯人」黑色身影，變成最新的「闇黑魚子海陸Q蝦堡」及濃郁系「闇黑芝麻蛋撻」，9月10日起開賣，除了可獲得聯名限定包裝，還號召大家一起解謎，有機會獲得「大型公仔」、價值上萬元的「全套漫畫」等好禮。肯德基宣布9月10日至10月21日聯名《名偵探柯南》，把年初推出的黃金魚子海陸Q黑化後重磅回歸，視覺系，吃得到肉質厚實的100%原塊雞腿排、搭配酥脆咔滋的辣味蝦排及黃金魚子醬，濃郁雙倍海味且吃得到嗶啵魚卵，辛辣中帶有微甜滋味的醬汁，越吃越涮嘴。而衝擊感十足的，表層塗上極厚的濃郁黑芝麻醬，除了香濃奶蛋餡還能吃到軟Q白玉及芝麻內餡，香醇濃郁。最新的「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」，放入3顆原味蛋撻配上3顆闇黑芝麻蛋撻，9月10日至9月17日上市首週，凡購買「闇黑芝麻蛋撻禮盒」、「闇黑芝麻蛋撻雙色禮盒」都會直接加贈「原味蛋撻」一顆。「闇黑魚子海陸Q蝦堡」單點163元，優惠代碼「50437」嚐鮮闇黑魚子海陸Q蝦堡＋可樂173元，M經典餐195元、XL餐258元；「闇黑芝麻蛋撻」單點55元，「雙色蛋撻禮盒」單點264元、套桶餐加點244元，「闇黑芝麻蛋撻禮盒」單點288元、套桶餐加點268元。《名偵探柯南》人氣角色還同步攻佔門市，推薦鐵粉們可以打卡朝聖。為讓大家體驗「真相只有一個」快感，肯德基還加碼推出兩波線上挑戰，只要購買「闇黑魚子海陸Q蝦堡」、「闇黑芝麻蛋撻」、或任一XL套餐，不只可獲得聯名限定包裝，還能在包裝找出隱藏密碼，第一波活動只要成功解開3個美味密碼，並於9月10日至9月30日登入指定解謎網站，就有機會免費獲得「大型公仔」一組！第二波則於10月1日至10月21日，解開「犯人」於門市內所留下的線索，再挑戰把價值上萬元的「全套漫畫」最大獎帶回家。另外，繼光香香雞也攜手寶可夢開賣「寶可夢套餐」，爽吃招牌香香炸雞及中份阿根廷魷魚，附贈「寶可夢精美牛皮紙袋」及「寶可夢磁吸夾」，還能加價購「可達鴨飲料提袋」、「卡比獸保溫便當袋」，超萌快收藏。