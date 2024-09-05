7-11美式10元只有三天！寄杯咖啡買20送20　全家美式、拿鐵買6送6

不輸鼎泰豐！「台灣連鎖店」榮登韓國旅遊書　老饕認證：贏過日韓

記者潘毅／綜合報導

▲近幾年來台灣玩的韓國旅客數量逐漸增加，韓國旅遊書籍中也開始出現台灣美食的介紹。（示意圖／記者葉盛耀攝）
▲近幾年來台灣玩的韓國旅客數量逐漸增加，韓國旅遊書籍中也開始出現台灣美食的介紹。（示意圖／記者葉盛耀攝）
近幾年來台灣玩的韓國旅客數量逐漸增加，韓國旅遊書籍中也開始出現台灣美食的介紹。一位網友分享，他在韓國書店看到一本介紹台灣美食和旅遊的書籍，其中一頁特別提到了台灣知名連鎖餐廳「八方雲集」，書中描述其以餃子聞名，價格親民。這也讓他不禁好奇，為何「八方雲集」這樣的平價連鎖餐廳會出現在旅遊書中？許多饕客看見後紛紛回應，「日韓的煎餃無法與八方相比」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲八方雲集明天起將調漲，水餃、鍋貼每顆將調漲0.4～0.5元，招牌口味水餃與鍋貼，目前售價為每顆6.5元，其他口味為6.6元，調漲後將破7元。（圖／記者葉盛耀攝）
▲八方雲集在台灣街頭巷尾都能看到，是店面數最多的連鎖鍋貼店。（圖／記者葉盛耀攝）
一位台灣網友在「Threads」上發文分享，自己在韓國逛書局時，發現一本旅遊書中，內容居然有整整一頁專門在介紹「八方雲集」，更提到鍋貼是其招牌產品，價格也便宜。不過「八方雲集」在台灣民眾心中，被認為是十分常見的連鎖店而已，這讓當事人不禁疑惑：「介紹八方幹嘛？」

針對他的疑惑，許多網友給出見解，並認為台灣的煎餃在口感上，其實勝過日韓的餃子，「日韓的煎餃口味，真的無法跟八方相比」、「試試韓國的餃子後你就會明白為什麼了」、「韓國的餃子內餡主要是蔬菜，肉很少，而且多是蒸餃，皮軟而沒有口感，內餡也沒湯汁…這就是為什麼八方雲集受到青睞」。

▲左為八方雲集，底部煎到帶褐色，不若右邊四海遊龍那樣色澤均勻又漂亮。（圖／記者葉盛耀攝）
▲許多旅客認為，各國旅遊書通常會介紹當地的連鎖餐廳，因此有八方雲集在內也不奇怪。（圖／記者葉盛耀攝）
另外一些旅客認為，旅遊書通常會介紹連鎖餐廳，這內容沒什麼特別的，台灣最有名氣的八方雲集，自然成為介紹對象，「旅行的意義在於探索他人的日常生活，而這些對我們來說習以為常的事物，可能對他人而言就是寶藏」、「這不就像日本旅遊書會，一樣會介紹吉野家阿」、「這就是在地美食的魅力」、「日本旅遊書也常提到牛丼三巨頭，不是嗎」、「連鎖名店介紹正常啦XD，只是在地人會覺得有什麼好介紹的」。

中秋節烤肉什麼東西最難熟？家樂福「1句」萬人笑翻：真的熟不了

冷氣漏水找師傅修！幾分鐘完工收4500　他查行情價傻眼了：騙好大

柯文哲被羈押禁見意思是什麼？「羈押禁見就有罪嗎」　重點一次看

超商冷門服務「衛星傳真」一頁500元！用途曝光了：以為給外星人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選