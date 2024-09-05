不輸鼎泰豐！「台灣連鎖店」榮登韓國旅遊書　老饕認證：贏過日韓

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▲八方雲集在台灣街頭巷尾都能看到，是店面數最多的連鎖鍋貼店。（圖／記者葉盛耀攝）

▲許多旅客認為，各國旅遊書通常會介紹當地的連鎖餐廳，因此有八方雲集在內也不奇怪。（圖／記者葉盛耀攝）

近幾年來台灣玩的韓國旅客數量逐漸增加，韓國旅遊書籍中也開始出現台灣美食的介紹。一位網友分享，他在韓國書店看到一本介紹台灣美食和旅遊的書籍，其中一頁特別提到了台灣知名連鎖餐廳「八方雲集」，書中描述其以餃子聞名，價格親民。這也讓他不禁好奇，為何「八方雲集」這樣的平價連鎖餐廳會出現在旅遊書中？許多饕客看見後紛紛回應，「日韓的煎餃無法與八方相比」。一位台灣網友在「Threads」上發文分享，自己在韓國逛書局時，發現一本旅遊書中，內容居然有整整一頁專門在介紹，更提到鍋貼是其招牌產品，價格也便宜。不過「八方雲集」在台灣民眾心中，被認為是十分常見的連鎖店而已，這讓當事人不禁疑惑：「介紹八方幹嘛？」針對他的疑惑，許多網友給出見解，並認為台灣的煎餃在口感上，其實勝過日韓的餃子，「日韓的煎餃口味，真的無法跟八方相比」、「試試韓國的餃子後你就會明白為什麼了」、「韓國的餃子內餡主要是蔬菜，肉很少，而且多是蒸餃，皮軟而沒有口感，內餡也沒湯汁…這就是為什麼八方雲集受到青睞」。另外一些旅客認為，旅遊書通常會介紹連鎖餐廳，這內容沒什麼特別的，台灣最有名氣的八方雲集，自然成為介紹對象，「旅行的意義在於探索他人的日常生活，而這些對我們來說習以為常的事物，可能對他人而言就是寶藏」、「這不就像日本旅遊書會，一樣會介紹吉野家阿」、「這就是在地美食的魅力」、「日本旅遊書也常提到牛丼三巨頭，不是嗎」、「連鎖名店介紹正常啦XD，只是在地人會覺得有什麼好介紹的」。