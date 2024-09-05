這只是剛開始！華爾街分析師點出「3大利空」罩美股　跌勢還沒完

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美股進入9月後出現疲軟，包含輝達（Nvidia）在內的科技巨頭股價接連下跌，由於近年來美股到了9月便有下跌趨勢，華爾街關注近年來的美股「9月魔咒」是否會持續。紐約復興總體研究公司（Renaissance Macro Research LLC）創辦人德格拉夫（Jeff DeGraaf）提出提醒，點出美股3大利空，認為這波跌勢還沒到盡頭。根據CNBC報導，德格拉夫研判，納斯達克100指數在短期之內可能會跌至17000點，這是他正在監控的關鍵技術點位，納斯達克100指數週三收在18921.40點，而這點位比目前指數還要低了10%。德格拉夫認為，降息不利於科技股漲勢，並指出自2022年10月美股多頭市場開始以來，一路引領市場走高的就是科技股，但從歷史數據來看，在聯準會首次降息後的3個月內，科技股通常表現不佳。德格拉夫預估，美股到9月底前可能會有進一步的疲軟的趨勢，並蔓延到10月初，如此一來，將導致股市在2個月內波動較少，可能會讓投資人沮喪。