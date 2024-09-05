柯文哲重開羈押庭　名醫預言結局：出來就是蔣渭水等級

柯文哲遭羈押禁見　林延鳳喊證據有所本「代表高度犯罪嫌疑」

記者陳佩君／台北報導

▲北院5日開庭裁定柯文哲羈押禁見。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
▲北院5日開庭裁定柯文哲羈押禁見。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
台北市前市長柯文哲被控於京華城案涉嫌圖利、收賄等罪，經北檢聲押獲無保請回，案經高院撤銷發回，北院今（5）日再度召開羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。對此，民進黨台北市議員林延鳳表示，「羈押禁見」代表柯文哲有犯罪高度嫌疑，她也呼籲民眾黨高層與支持者，勿再用政治語言或「加害人扮演受害人」的姿態，來行認知作戰、干預司法之實。

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對於北院裁定的結果，林延鳳表示，法官裁定「羈押禁見」代表柯文哲有犯罪高度嫌疑，也證明外界相關質疑，包含他們所出具之相關證據、公文資料，皆有所本。

林延鳳批評，柯文哲一路說謊，民眾黨一路護航，此等欠缺「是非」與「公義」的政黨與黨主席，從來沒有針對相關金流對外做清楚交代，會落得羈押下場也是要他未來好好交代清楚，不要再閃躲或迴避「推給不知道」。

林延鳳呼籲，上回在法院前開心高呼的民眾黨高層與支持者們，莫再以「雙標」質疑相關結果，勿再用政治語言或「加害人扮演受害人」的姿態，來行認知作戰、干預司法之實。

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