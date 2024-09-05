影／教宗訪東南亞最大清真寺　與伊瑪目對話籲和平、共同打擊暴力

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教宗方濟各（Pope Francis）正在進行他的亞太之旅，今（5）日走訪印尼的東南亞最大清真寺「伊斯蒂柯拉清真寺（Istiqlal Mosque）」，與該寺的大伊瑪目教長對話，共同簽署「促進宗教和諧」的聯合宣言，呼籲宗教和平共處，以對話解決衝突，不要把宗教當成挑起暴力的工具。綜合外媒報導，伊斯蒂柯拉清真寺與附近的天主教大教堂（Gereja Katedral Jakarta）通過隧道相連，該隧道於2020年落成，被稱為「友誼隧道」，伊斯蒂柯拉清真寺一直都是宗教和解的重要象徵地，因此方濟各走訪此處，並與該寺的教長大伊瑪目納薩（Nasaruddin Umar）對話，深具代表意義。教宗表示，宗教要負起解決人類危機的責任，像是戰爭與衝突、以及環境危機，這些都是人類文明的威脅，宗教應該透過對話，解決區域和國際間的衝突，打擊盛行的暴力文化，同時要喚醒人類對環境的重視，宗教領袖應該合作應對人類危機。大伊瑪目納薩則表示，在今日全球的多樣性中學習和平共處十分必要，「人類只有一種，不分顏色」，納薩強調清真寺是「對話、相互尊重與和諧共存的空間」，呼籲外界關注因地緣政治衝突造成的人道主義問題以及氣候變遷和全球暖化，共同努力改善這個世界。