柯文哲被羈押禁見意思是什麼？「羈押禁見就有罪嗎」　重點一次看

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▲日前應曉薇、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）

▲京華城案重開羈押庭，小草集結小南門聲援柯文哲。（圖／NOWnews攝影中心，2024.09.05）

▲台北看守所9月份菜單。（圖／台北看守所）

民眾黨黨主席柯文哲今（5）日因涉京華城容積率弊案，遭北院裁定「羈押禁見」，但這些法律專有名詞，總讓民眾難以理解，對此，《NOWnews》也整理出「羈押禁見」的詳細意思，將本次柯文哲涉及的法律攻防一文快速看懂。收押、羈押是指，因涉嫌犯案而遭警方逮捕，在案情未交代清楚或未認罪的情況下，具有符合法律上羈押的要件時，法院可裁定羈押甚至禁見。而羈押禁見，則是當檢察官、看守所遇到緊急狀況時，也可能先禁止被告接見通信或收受物品，再報請法院核准。 這種情況就是「羈押禁見」，禁止被告和外界接觸，但仍可和律師會面。因刑事訴訟法仍然會保障每個被告，不管最後判決有罪或無罪，被告在刑事程序中都可以獲得律師協助辯護、爭取法律上應有的權利。法律上允許被羈押的被告跟他的辯護律師見面。羈押處所是在看守所而不是監獄，而柯文哲即將進入的是羈押被告，，進入審判時則不得逾三月。由於柯文哲涉及的案件仍在但檢察官可聲請延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。因此柯文哲最多只會在土城看守所待4個月。被羈押，羈押只在防止被告逃亡及保全證據。今（5）日晚餐香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味增湯。明（6）日早餐 稀飯、鹹蛋、辣蘿蔔、白饅頭巧克力醬、咖啡；午餐 功夫炒飯、鹹蛋、紅茶、晚餐 回鍋肉片、炸水餃、炒青菜、紫菜湯。