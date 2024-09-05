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柯文哲被羈押禁見意思是什麼？「羈押禁見就有罪嗎」　重點一次看

記者潘毅／綜合報導

▲稍早柯文哲現身北院，微笑全程不發一語，而在剛才確定遭北院裁定「羈押禁見」。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
▲稍早柯文哲現身北院，微笑全程不發一語，而在剛才確定遭北院裁定「羈押禁見」。（圖／記者葉政勳攝.2024.09.05）
民眾黨黨主席柯文哲今（5）日因涉京華城容積率弊案，遭北院裁定「羈押禁見」，但這些法律專有名詞，總讓民眾難以理解，對此，《NOWnews》也整理出「羈押禁見」的詳細意思，將本次柯文哲涉及的法律攻防一文快速看懂。

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🟡柯文哲遭羈押禁見！這代表什麼意思？

收押、羈押是指，因涉嫌犯案而遭警方逮捕，在案情未交代清楚或未認罪的情況下，具有符合法律上羈押的要件時，法院可裁定羈押甚至禁見。

而羈押禁見，則是當檢察官、看守所遇到緊急狀況時，也可能先禁止被告接見通信或收受物品，再報請法院核准。 這種情況就是「羈押禁見」，禁止被告和外界接觸，但仍可和律師會面。

因刑事訴訟法仍然會保障每個被告，不管最後判決有罪或無罪，被告在刑事程序中都可以獲得律師協助辯護、爭取法律上應有的權利。法律上允許被羈押的被告跟他的辯護律師見面。

▲日前應曉薇、沈慶京上囚車移送土城看守所。（圖／NOWnews攝影中心）
▲日前應曉薇、沈慶京上囚車移送看守所。（圖／NOWnews攝影中心）
🟡被羈押人會在哪裡？

羈押處所是在看守所而不是監獄，而柯文哲即將進入的是臺北看守所

🟡柯文哲被羈押！待在看守所最長時間能多久？

羈押被告，在案件偵查中不得逾二月，進入審判時則不得逾三月。由於柯文哲涉及的案件仍在偵查階段，因此羈押時間最長不得超過兩個月，但檢察官可聲請延長羈押期間，偵查中不得逾二月，以延長一次為限。因此柯文哲最多只會在土城看守所待4個月。

▲京華城案重開羈押庭，小草集結小南門聲援柯文哲。（圖／NOWnews攝影中心，2024.09.05）
▲京華城案重開羈押庭，小草集結小南門聲援柯文哲。（圖／NOWnews攝影中心，2024.09.05）
🟡羈押等同有罪嗎？

被羈押不代表就是有罪，羈押只在防止被告逃亡及保全證據。

🟡台北看守所9月份菜單

▲台北看守所9月份菜單。（圖／台北看守所）
▲台北看守所9月份菜單。（圖／台北看守所）
今（5）日晚餐香滷豬腳、紅燒魚丸、時令蔬菜、小魚味增湯。
明（6）日早餐 稀飯、鹹蛋、辣蘿蔔、白饅頭巧克力醬、咖啡；午餐 功夫炒飯、鹹蛋、紅茶、晚餐 回鍋肉片、炸水餃、炒青菜、紫菜湯。

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