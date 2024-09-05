柯文哲為何從無保請回變羈押？律師分析可能原因

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城案容積率案，北院今(5日)下午2點第2度召開羈押庭，裁定結果大逆轉，柯文哲由前次的無保請回，變成今日的收押禁見。此次檢方雖補強資料在提出抗告，但北院並未審酌新事證，究竟如何在事證愈前次相同的情況下呈現不同結果？律師何仁崴也根據北院裁定結果來分析，由於柯與其他共犯證詞供述不一致，有與其他共犯勾串的情況，可能是導致結果不同的關鍵。北檢在柯文哲2日無保請回後，隨即開始補強資料，3日提起抗告，高院發回更裁，然而，上午的準備程序中，確定下午羈押庭將不會審酌新事證。承審法官認為，既然都已經限制閱卷，檢辯雙方應該平等。刑事訴訟法第101條規定，被告經法官訊問後，認為「犯罪嫌疑重大」，而有逃亡或有事實足認為有逃亡之虞者、有事實足認為有湮滅偽造變造證據或勾串共犯或證人之虞者、所犯為死刑、無期徒刑或最輕本刑為五年以上有期徒刑之罪，有相當理由認為有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞者，就有可能被法院裁定羈押。北院於5日下午2點重開羈押庭，北院裁定認為，柯文哲有承認案件中部分事實，使威京集團主席沈慶京不法獲利高達200億餘元，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞。為何該案在不審酌新事證的情況下，會出現無保請回到羈押禁見的大逆轉？律師何仁崴指出，從北院裁定看來，沈慶京的不法獲利高達兩百多億，因此屬重大犯罪案件；加上諸多到案共犯有陳述不一致的情況。何仁崴也指出，柯文哲在該案縱使保持避重就輕的態度，但仍可能有與其他共犯勾串的情況，在進行證人證詞再一次對照後，進而構成刑事訴訟法101條第1項第2款和第3款的羈押事由，因此成了柯文哲羈押禁見的關鍵原因。