柯文哲遭羈押禁見！中國網友也超關注　微博嗨喊台灣人民的勝利

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民眾黨主席柯文哲被控在京華城案中涉嫌收賄、圖利，高等法院4日撤銷台北地院無保請回的裁定，北院今（5）日下午2時正式召開羈押庭，結果出爐裁定柯文哲羈押禁見，禁止接見通信。柯文哲入監也引發中國微博熱議，各種聲音都有，還有中國網友高呼是「台灣人民的勝利！」北檢在柯文哲2日無保請回後，隨即開始補強資料，3日提起抗告，高院發回更裁，北院於5日下午2點重開羈押庭，北院裁定認為，柯文哲有承認案件中部分事實，使威京集團主席沈慶京不法獲利高達200億餘元，涉犯貪污治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。中國微博也在第一時間出現許多討論柯文哲入監的發文，有中國網友叫好表示，「今天是台灣人民的勝利日」、「趕緊把什麼朱立倫趙少康侯友宜之類的全抓進去」、「之前吹柯廉潔的人呢」、「不會真有人以為柯文哲是什麼世紀大好人吧」、「終於關進去了」。另外也有人質疑本案是政治迫害，「綠神話：清算」、「綠色恐怖」、「想整人太容易了」。