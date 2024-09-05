千萬旅客來台「目前只來一半」 　交通部長陳世凱認：壓力非常大

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交通部觀光署今年目標期望有千萬人次國際旅客來台，但至今進度條才剛到一半，突破500萬人次，交通部長陳世凱今（5）日坦言，確實壓力有點大。疫後政府拚觀光回溫，今年設立千萬人次國際客來台目標，但如今已到9月，才突破500萬人次，讓外界關注是否能達標。陳世凱今接受媒體採訪時指出，仍然會朝千萬人次努力，在剩下的時間確實壓力非常大，大家應該有關注到，近年來日本旅客來台相對少一點，這跟日圓貶值有相當大的關係，造成日本遊客減少約60萬到80萬人，再加上0403地震造成太魯閣等觀光景點傷害，讓觀光確實會少一點。陳世凱提到，觀光署最近與航空公司、台鐵公司推出優惠方案，也和日星妻夫木聰、韓星圭賢等人代言宣傳，會持續爭取國際客，並希望年底能修復與開放局部太魯閣等。近日中國開放福建到金馬旅遊，中華兩岸旅行協會理事長許晉豪先前接受《NOWnews今日新聞》採訪時喊話，希望新任部長上任後可以多與業者溝通，傾聽業者需求。今陳世凱也回應，非常樂意跟業者聊聊，會盡速安排，感謝中國開放部分旅客到外島，「這絕對是一個好的開始」，歡迎中國開放更大規模旅客來台旅遊，他也請觀光署、旅宿業者準備好迎接中國願意開放的那一天。