陳世凱道安記者會首秀　上半年道安目標初步達標

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交通部今（5）日召開道安記者會，交通部長陳世凱表示，總統賴清德政見宣示2030年道路交通事故死亡降低50%，也就是每年須要達減少7%目標，行人目標亦同，上半年已初步達標。陳世凱說明，行政院長卓榮泰上任後提出「五打七安」，其中道安是最重要的一環，也是交通部目前工作中重中之重的業務，他上任後首場記者會就是以道安做為開端，大家應該要知道，未來交通部最重要的工作就是行人道路的安全，以及所有用路人的道路安全、交通安全，道安是交通部最重視，也是最重要的使命。總統賴清德曾宣示，希望2030年能夠達到交通事故死亡率降低50%，目前每年至少要降低7%，陳世凱今日指出，今年1到6月，道路交通死亡與受傷人數都比去年同期減少，初步已達成目標，當然還是要繼續努力，每年都達到至少減少7%的目標，道安工作也不是單一單位能完成的，有賴中央、地方群策群力、攜手合作努力執行。根據交通部公布最新交通事故資料，今年1至6月，道路交通事故19萬2864件，25萬7380人受傷，造成1428人死亡，配合賴總統政見，2030年交通事故死亡人數降50%，每年下降5%調為下降7%。此外，機車、高齡者、酒駕、兒少也都較去年同期減。不過行人累計死亡人數183人，較去年同期增加10人，以年齡層區分，65歲以上佔行人死亡之73%為主，其中以85歲以上死亡38人較去年同期增加16人最多，主要發生時段為18-20時佔21%、6-8時佔13%較多，主要肇因前二名為車輛未依規定停讓行人先行死亡39人、行人未依標誌或標線穿越道路死亡35人。縣市道安成效方面，連江縣至今0死亡。至於其他縣市增減情形，整體死亡人數以桃園市增加最多(增加15人)，臺中市減少最多(減少36人)；行人死亡人數則是新竹市增加最多(增加10人)，臺北市減少最多(減少10人)。另每十萬人死亡人數，整體死亡比例最高為屏東縣15.6人、比例最低為連江縣0人；行人死亡比例最高為新竹市2.6人、比例最低為連江縣及金門縣均為0人。有關縣市道安會報召開情形，計有臺中市、高雄市、新竹縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣及金門縣等11個縣市，首長未每次主持會議。