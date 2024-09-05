韓國也在追查在野黨主席弊案！李在明夫人遭傳喚　涉嫌挪用公卡

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民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積變更案中涉嫌收賄、圖利，今（5）日下午遭到羈押禁見。無獨有偶，韓國檢方也正在追查在野黨主席涉及的弊案，韓國最大在野黨「共同民主黨」主席李在明的夫人金惠京今日下午遭到傳喚，因涉嫌濫用公卡遭到調查，但金惠京行使拒絕作證的權利，面對庭外包圍記者，也全程未發一語。根據《韓聯社》報導，金惠京5日下午與律師一同前往水原地檢署，金惠京因涉及濫用公卡遭到檢方傳喚調查。外界原本預期金惠京會以非公開形式接受傳喚，因此5日下午金惠京在記者包圍下進入檢方辦公室讓人感到意外。所謂濫用公卡案是指李在明於2018年至2019年擔任京畿道知事期間，李在明與金惠京夫婦兩人涉嫌指示隨行秘書裴某挪用公務卡進行私人消費，購買與公務無關的三明治、水果等私人食物，涉及挪用公款。本案最初是李在明被舉報涉及濫用公卡，但檢方調查後，認為金惠京也可能知情，甚或有曾經參與指示。金惠京的律師在今日調查結束後表示，這只是形式上的調查，「檢方早已決定了調查結論」，認為檢方此時傳喚只是為了讓民眾在中秋節有茶餘飯後討論的話題，因此金惠京行使拒絕作證的權力。至於李在明本人，曾於上月向檢方提交了出席調查的意見書，但迄今尚未對外針對此案表達正式立場。