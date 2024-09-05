西門子攜手台德夥伴　倡議以「數位、淨零」雙引擎轉型創變台灣

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2024 台灣永續峰會今（5）日在台北隆重登場！今年峰會聚焦「數位化」及「氣候變遷」兩大議題，除了再次凸顯 AI 浪潮、數位轉型的重要性之外，更呼應賴清德總統在520就職演說中，強調以數位、淨零雙軸轉型作為國家整體發展的策略。台、德雙邊包含中華民國 (台灣) 總統府國家氣候變遷對策委員會顧問暨台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、經濟部主任秘書莊銘池、和碩董事長童子賢、德國薩克森邦經濟、勞動暨交通部次長 Thomas Kralinski、台灣西門子總裁張合翕 (Frank Grunert) 等都發表專題演說。峰會共同主辦單位西門子更積極倡議，公私部門應共同協力、轉變心態、加速行動，以數位暨淨零轉型雙引擎創變台灣，擘劃永續未來。台灣永續峰會由西門子於2013年發起，結合德國在台協會、德國經濟辦事處、台灣永續能源研究基金會等單位共同主辦，先前兩年因新冠肺炎疫情暫停辦理，今年剛好是第十屆。峰會持續鎖定與台灣永續發展，以及對強化國家、城市、產業、企業競爭力至為關鍵的議題，至今已涵蓋「工業 4.0」、「能源轉型」、「數位轉型」、「產業人工智慧」、「城市 4.0」等重要趨勢。有鑑於數位化及氣候變遷持續對全球永續發展造成巨大衝擊，2024 年峰會特別著眼於透過數位科技「以少達多」– 以較少的投入達成較多的產出，針對水、電、土地、人力、人才等資源做最有效地運用，同時降低碳排量，達成節「源」減碳。西門子在峰會中針對製造、樓宇、運輸、農耕、電網領域，分別提出透過數位科技「以少達多」、節「源」減碳的實績。以和大工業和程泰機械為例，西門子 AI 智慧自學功能的自適應加工控制與監控切削軟體 (ACM)，不僅可協助工具機業者因應潛在土地、電力、人力、人才的壓力，同時還提升近 20% 生產力。透過進階 AI 演算法及相關數位科技，西門子也協助台北大安郵局及財團法人生物技術開發中心汐止園區，在大樓冰水主機方面分別達成超過 60% 及 50% 的節能率；近年投入室內垂直農耕的樂佳科技，受益於西門子自動化及數位化科技，不僅更善用水資源，降低逾 20% 能耗的同時，也減少了 50% 人力成本；而台電在西門子 Spectrum 軟體系統的賦能之下，相當於人類大腦的中央調度控制中心今後將肩負台灣電力調度與運籌，因應前所未有的能源變革。台灣西門子總裁暨執行長張合翕表示，西門子身為台灣值得信賴的科技夥伴，將持續以數位科技協助公司領域、節源減碳，成就永續；德國在台協會代表許佑格博士指出，就在台積電與其歐洲夥伴在德勒斯登舉行動土儀式後幾天，我們齊聚在台北討論深化我們的合作，目標在於透過數位化技術促進永續發展。