高師大「新生定向共識營」近千位新鮮人參與

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▲「新生定向共識營」是高師大近幾年來極具特色的活動。（圖／高師大提供）

國立高雄師範大學為歡迎大一新生，於9月3至4日舉辦「新生定向共識營」，有近千位新鮮人參與。活動從鼓勵新生認識自我、探索校園及社區環境認識，並將志工教育訓練融入其中，讓新生對於大學生活更加了解與期待。校長王政彥強調，新生共識營是高師大近幾年來極具特色的活動，發現每年學生團隊總會有新的活動創意，對提升學弟妹參與興趣頗具助益，高度肯定學生團隊的用心。今年以「星輝」為主題出發，期許大家在高師大讀完四年後，都能成為各自己領域中最閃亮的那顆星，就和高師大在專業領域上備受各界肯定一樣。新生共識營總召楊翔紘指出，自己在大一的時候也曾參與過由學長姊策畫的共識營，因此希望在畢業前，能夠將當時自己的感動傳遞給學弟妹，因而號召其他同學一起籌辦。回想起自己在剛進入大學就讀時，多少總會有些迷惘，才以「星輝」為發想，星空不只遼闊而充滿想像，同時也是一種對自己未來的期待。