新北地院遭搜索！書記官涉勾結詐團賺死人錢　刑事局逮51人

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台北地檢署偵辦詐騙集團偽造死亡獨居老人遺囑詐取遺產案，追查出新北地院游姓書記官疑涉案，今（5）日指揮調查局搜索該名書記官辦公室，並將人帶回約談，兩波行動共帶回51人，當中包含員警、律師、戶政人員、地政士、議員服務處主任等人。北檢日前獲報，發現詐團主嫌蔡姓男子利用地政局下載未辦理繼承土地、建物列管名冊，透過賄賂員警駱勁達和地政人員調閱個資後，偽造租賃契約，找來鎖匠開門，入屋找尋死者證件、筆記等資料，再透過公司員工模仿死者筆跡，找到土地權狀後偽造遺囑簽名，最後由律師蔡鴻燊涉嫌假公證，以成功騙取雙北市多筆房產、土地。檢方估算，蔡男藉此手法申辦不動產過戶有6件既遂、5件未遂，不法所得高達新台幣1億4000萬元。北檢指揮刑事局與調查局成立專案小組偵辦，歷經半年深入調查，釐清犯罪集團組織架構、犯罪手法及成員分工，先是於今年7月約談37人，並裁定律師蔡鴻燊、員警駱勁達等5人羈押禁見，並扣押房屋7間、土地14筆獲准。北檢進一步追查，發現新北地院書記官疑牽涉其中，今日發動第二波搜索，兩波共帶回51人到案，全案朝刑法偽造文書、加重詐欺等罪方向偵辦。新北地院聲明指出，本院書記官因涉犯詐欺等罪嫌，經調查局執搜索票執行搜索此名書記官的辦公設備，並扣押相關資料，此名書記官若確實涉及不法，本院就其行政責任將依法處理，並已先調整其相關業務。