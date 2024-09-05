笑談將德碁半導體賣台積電　施振榮：當年罵我是豬、後來都賺錢

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▲彰中大學長宏碁集團創辦人施振榮、國際刑事鑑識專家李昌鈺回母校演講，學弟們合影。（圖／翻攝施振榮臉書，2024.09.05）

「品牌教父」宏碁集團創辦人施振榮與國際刑事鑑識專家李昌鈺博士，今天回母校彰化高中進行世紀對談，施振榮建議青少年面對外界攻擊時，不妨當作啟動變革的契機。他透露20幾年前將德碁半導體賣給台積電，網路有人駡他是豬，他回「豬也是很聰明的」，事後證明德碁同仁在台積電有很好的發展，原本的股東也賺了很多錢。施振榮今（5）日回到母校彰化高中，出席「2024李昌鈺X施振榮 世紀對談」活動，與上千名學弟妹提供關於生活與生存的啟示。他認為弱點有時可以變成機會，例如第一次大學聯考時，數學只考了9分，還考上成大數學系；重考時英文只有30幾分，沒上第一志願而是進了第一屆交大電機，研究所畢業後不敢到外商公司工作，所以用最簡單的話和跟大家溝通，大家反而聽得懂，「因為我跟大家一樣，都是多數」。施振榮認為，大學生活會是改變一生的重要關鍵，他在大學時組社團、服務同學，歷練了領導力、建立了自信心。發現只要不放棄、繼續努力，最終能微笑走出自己的路。有學生問到最近流行網路暴力、公審與霸凌，年輕人該如何面對外界批評或攻擊？施振榮認為不用理會，並舉例1999年他決定把連年虧損的德碁半導體賣給台積電，讓德碁成為台積電另一個晶圓代工的場所，「那時網路有人駡我是豬，我說豬也是很聰明的」，到台積電的德碁同仁後來都有很好的發展，股東也賺了很多錢。他認為把外界批評當作契機、透過溝通說明事實，可以當做啟動變革的契機。