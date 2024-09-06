柯文哲被銬送進看守所　何孟樺嘆：這是誰也不樂見的結果

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台北市前市長柯文哲涉京華城貪污案，雖日前法院裁定無保請回，經北檢抗告後昨日再度召羈押庭，裁定柯文哲羈押禁見。民進黨議員何孟樺表示，許多朋友歡欣鼓舞，但其實這是一個誰也不樂見的結果，一個曾經承載公平期待的政治人物，最終卻因圖利乃至貪污鋃鐺入獄，她期待民眾黨高層、黨公職別再為了自己的政治利益，欺騙支持者，而小草們最終會發現，「是柯文哲背叛了自己」。何孟樺表示，折騰了一週後，柯文哲終於收押禁見，許多朋友歡欣鼓舞。但其實這是一個誰也不樂見的結果。大家並不想看到，一個曾經承載眾多希望的政治人物，最終變成以炒作仇恨為生；一個曾經承載公平期待的政治人物，最終卻因為圖利乃至貪污，而鋃鐺入獄；一個曾經擘畫夢想的政治人物，最終卻只空餘滿嘴謊言；一個曾經承諾廉潔的政治人物，最終卻只能向支持者要索信任。何孟樺說，京華城案涉及不法，是兩次羈押庭法官都認定的事實。柯文哲既然認可第一次承審法官「扛住壓力」，民眾黨又怎能想要用政府機關面對監察院糾正的通稿，否定前後兩次羈押庭的共同認定？何孟樺表示，還是期待民眾黨高層、黨公職，不要再為了自己的政治利益，欺騙支持者，人民並不是笨蛋，夢醒時分總是會來，長大的孩子不會相信世上真有聖誕老公公，成熟的公民社會不會相信政治存在著漫威英雄，找回自我的小草們，最終會發現，「是柯文哲背叛了自己」。