統一攜日龍頭廠可望再掀物流變革　關鍵在解決缺工、環保2件事

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統一速達與日本物流中心龍頭雅瑪多為宅急便品牌授權夥伴，然而，環保與缺工2大議題十分棘手，雅瑪多祭出自動化、電動車、導入太陽能設備與儲能裝置等措施作為解決方案，兩者日後盼透過技術的加入與分享專業知識來深化合作關係，助力雙方永續發展，屆時可望再掀物流變革。統一集團董事長羅智先以「建立亞洲流通生活大平台」作為下一個50年的最大戰略，近年大舉投資數百億元於北中南打造至少5座物流中心，同時加快腳步展開海外市場佈局，並且併購昔日電商王者Yahoo台灣，展現十足的企圖心。而與雅瑪多合資成立的統一速達則是這場圓夢之旅的最強後盾。雅瑪多與統一集團因理念相符，於1999年簽訂技術合作，正式將宅急便服務引進在地市場，隔年，統一速達成立並正式營運，由統一、統一超分別持股20%、70%，雅瑪多持股10%。由於統一速達在台灣經營成績亮眼，故雅瑪多選擇於2010年永久授權統一速達。統一速達也從原先專注於包裹傳遞，到如今擴展至物流、金流、商流、資訊流等全方位服務，為消費者提供更便利舒適的生活，也進一步為台灣社會帶來生活變革。雅瑪多集團截至目前於日本擁有約4000個物流基地、5萬7000輛貨物車以及高達18萬名員工。為提升物流效率，雅瑪多運輸活用理貨設備與數位化技術，集團旗下最大的物流轉運中心羽田 CHRONOGATE引進自動分揀機（Cross belt sorter），產能因此翻倍成長，每小時最多可處理4萬8000件包裹。為持續提供優質服務，雅瑪多運輸目前正透過業務模式科技化，進行運輸網與作業結構改革，除了重新檢視幹線運輸路線以及最後一哩的配送優化外，更積極導入數位化作業指示，因應工作量自動業務分配以及動態調整包裹集配路線等。雅瑪多於全日本有3千處營業所、80處轉運中心，多數為全自動化分揀，台灣目前則僅林口、中壢、台中、高雄等4座轉運中心，營業據點有176個、連鎖代收店約7000家。由於日本與台灣的市場規模不同，因此無法在營業據點與運輸上進行比較，但在環保永續與勞動力短缺方面正面臨共同的經營課題，而雅瑪多與統一之間的合作，對於解決上述問題至關重要。雅瑪多目標在2030年前導入2萬3500輛EV電動車，截至2023年已完成約十分之一的導入工作。除了電動車外，雅瑪多也目標在2030年前設置810座太陽能發電設備、建構不使用乾冰的作業模式，以及將再生能源電力使用佔比提升至70%。EV的導入恐讓雅瑪多開始思考電力尖峰的問題，故決定透過導入太陽能發電設備和儲能裝置，利用白天產生的電力為電動車充電和供應部分建築用電，並以電力平準化系統來緩解夜間集中充電造成的電力尖峰。透過電動車與再生能源策略，雅瑪多可望有效面對環境與缺工問題，另外的解決方案還包括，使用其他運輸方式如導入專用貨機，或採取跨運輸公司合作，協調各個司機方便的上班與交班地點，降低過多的勞務。雅瑪多經理戶川芳信表示，台灣是日本的重要市場，未來在國際物流業務方面也將持續與台灣保持合作，在導入新技術與分享專業知識等方面，盼與台灣深化雙方關係。