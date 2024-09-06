「國寶級巨星」楊麗花同框徒弟陳亞蘭！79歲驚人現況曝光

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▲蔡詩萍（右）獻花給楊麗花（左），照片中的楊麗花看起來還是相當年輕。（圖／蔡詩萍臉書）

▲楊麗花（右）今年2月才獲頒教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎「終身奉獻獎」。（圖／ 資料照）

79歲歌仔戲演員楊麗花是台灣的「國寶級人物」，在歌仔戲舞台貢獻良多！近日台北市文化局局長蔡詩萍就特地去拜訪楊麗花，獻花恭喜她榮獲無形文化資產歌仔戲保存者；昨（5）日蔡詩萍在臉書曝光照片，只見楊麗花神采奕奕，狀態非常年輕，一旁還有徒弟陳亞蘭陪伴，3人留下珍貴合影，掀起粉絲關注。蔡詩萍昨日在臉書發文，曬出他和楊麗花、陳亞蘭的合照，開心直呼：「一個時間，拜訪兩代台灣歌仔戲的國寶明星，豈不快哉！」蔡詩萍說楊麗花年近80歲依舊神采奕奕，舉手投足仍是舞台上亮眼的丰采，一旁的陳亞蘭也細膩貼心，處處以恩師為重，神韻相當動人。與兩位國寶級明星互動，蔡詩萍內心感觸良多：「我只能說，啊，這兩位師徒，傳承形塑了台灣歌仔戲最輝煌的一頁歷史，兩位並排，屹立出台灣歌仔戲數十年的某種風範與堅持。」蔡詩萍說他也有把與楊麗花、陳亞蘭的合照傳給媽媽看，高齡老母親見到偶像非常開心，「我老媽肯定又回到數十年前，她在電視機前，一邊揀菜，修補衣褲，一邊噙淚看電視歌仔戲的時光，那時她還好年輕啊！年輕到，追打我，一點問題都沒有！」蔡詩萍也感謝楊麗花、陳亞蘭為歌仔戲的付出，他說兩人傳承的，不僅僅是台灣在地的歌仔戲，甚且是好幾代人在電視歌仔戲裡得到的日常安撫與生活的寄託。最後，蔡詩萍直言：「人都會老，但努力過的青春，開出一片繁花！」3人的合照曝光後也吸引上千人按讚，網友看了紛紛留言驚呼，「麗花姐保養真好啊」、「我也是跟著媽媽看楊麗花歌仔戲的歌仔戲粉」、「看到楊麗花老師跟陳亞蘭老師，耳邊自然就響起－身騎白馬走三關，改換素衣回中原」、「麗花姨！真的太神奇了，國寶！」、「楊麗花阿姨，我真的從小看到大」、「小時候最愛看楊麗花歌仔戲」。