全台雞鴨便當熱賣！黃智賢：被柯文哲打壓的公務員　終於可以笑了

民眾黨主席柯文哲涉嫌在京華城案中圖利，遭檢調搜索、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地院昨日更裁大逆轉，裁定柯文哲羈押禁見。資深媒體人黃智賢說，希望北檢繼續加油，希望北市的公務員像北市都發局前局長林洲民一樣，盡力揭發柯文哲更多惡政與亂政。為民除害，把髒東西掃掉，還台北市政一個清白。讓公務員，可以挺直腰桿。
黃智賢說，台灣的雞鴨便當，應該又是晚餐熱賣了。柯文哲實質影響力，遠超過鄭文燦。串證滅證的能力，甚至意圖影響司法的能力，以及恐嚇司法的現在進行式，也遠超鄭文燦。
黃智賢說，柯文哲本就該押。要用網路輿論，以及群眾運動，恐嚇司法的人。事實證明，這個社會，不會讓你如願。這次北院承審法官，盡力保障了柯文哲的防禦權，不審新事證，就按照上一次羈押庭的事證審。甚至，柯文哲新加了一位王牌律師，要求也要閱卷。即使柯文哲其他律師都閱過卷了，法官還是等他閱卷，結果柯文哲還是被押，代表北檢原先的證據就已經足夠。
黃智賢說，就讓證據說所有的話。除了太多人證以外，還有無數物證，還有怪異金流。當然目前，只是羈押禁見。目的是防止串證滅證與逃亡。不代表司法上，柯文哲必然有罪。但是柯文哲被押，無數過去常年被柯文哲踐踏，或是強逼配合柯文哲為惡的。或是強逼下，仍然勇敢對抗柯文哲，被柯文哲打壓的公務員，終於可以鬆一口氣了。終於可以笑了。
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黃智賢說，柯文哲本就該押。要用網路輿論，以及群眾運動，恐嚇司法的人。事實證明，這個社會，不會讓你如願。這次北院承審法官，盡力保障了柯文哲的防禦權，不審新事證，就按照上一次羈押庭的事證審。甚至，柯文哲新加了一位王牌律師，要求也要閱卷。即使柯文哲其他律師都閱過卷了，法官還是等他閱卷，結果柯文哲還是被押，代表北檢原先的證據就已經足夠。
黃智賢說，就讓證據說所有的話。除了太多人證以外，還有無數物證，還有怪異金流。當然目前，只是羈押禁見。目的是防止串證滅證與逃亡。不代表司法上，柯文哲必然有罪。但是柯文哲被押，無數過去常年被柯文哲踐踏，或是強逼配合柯文哲為惡的。或是強逼下，仍然勇敢對抗柯文哲，被柯文哲打壓的公務員，終於可以鬆一口氣了。終於可以笑了。
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