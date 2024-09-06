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權值股開盤全走高！台積電上漲7元　台股開盤走高、上漲67點

記者陳郁柔／台北報導

▲台北股市今（6）日開盤上漲67.74點、來到21255.45點。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（6）日開盤上漲67.74點、來到21255.45點。（圖／NOWnews資料照片）
美國即將公布非農就業數據，投資人觀望氣氛濃厚，美股四大指數昨（5）日跌多漲少，不過台北股市今（6）日卻沒有一同走低，開盤上漲67.74點、來到21255.45點。此外，台股今日收週線。

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大盤小開高，中小型股也同步走高，櫃買指數開盤上漲0.36點、來到261.57點。

權值股全數走高，台積電開盤上漲7元、來到909元；鴻海開盤上漲1元、來到176元；聯發科開盤上漲10元、來到1120元。

美國即將公布非農就業數據，由於對於經濟前景抱持著疑問態度，因此投資人觀望氣氛濃厚，拖累美股四大指數昨日跌多漲少，不過電動車大廠特斯拉逆勢上漲4.9%，激勵那斯達克指數逆勢收紅。道瓊指數下跌219.22點或0.54%，收40755.75點；那斯達克指數上漲43.37點或0.25%，收17127.66點；標普500指數下跌16.66點或0.3%，收5503.41點；費半指數下跌28.43點或0.6%，收4742.42點。

科技五大天王普遍收高，Meta上漲0.8%，蘋果上漲0.69%，Alphabet上漲0.5%，微軟下跌0.12%，亞馬遜上漲2.63%。半導體股多數收黑，博通下跌0.84%，美光上漲0.11%，高通下跌0.47%，應用材料下跌1.17%，德儀下跌1.20%，AMD下跌1.02%。

不過台股ADR全數走高，台積電ADR上漲1.76%，日月光ADR上漲0.22%，聯電ADR上漲1.56%，中華電信ADR上漲0.52%。

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