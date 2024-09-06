館長直播突接「神祕來電」！揭柯文哲最後交代：早就知道會被收押

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▲直播途中，館長突然接到一通來電，掛掉電話後表示這通電話是黃國昌打來的，並傳達柯文哲對支持者的最後交代。（圖／翻攝自「館長惡名昭彰」YT）

▲館長從事發時就力挺柯文哲，柯獲無保請回時，館長還在一旁肉身護衛。（圖／記者葉政勳攝）

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，昨（5）日遭羈押禁見送往台北看守所，一路以來身體力行支持柯文哲的網紅館長，晚間也開直播痛批判決是政治迫害。而館長在直播中途，還接到一通神祕來電，原來是民眾黨立院黨團總召黃國昌打來，傳達柯文哲對支持者的最後交代。館長5日晚間開直播，除了播放柯文哲提前錄製給支持者的喊話影片，也痛批判決是政治迫害，認為羈押理由很瞎，沒有柯文哲犯罪證據，政治介入太明顯，還用輿論洗掉大家對柯文哲的信任。至於館長先前預告，若柯被羈押絕對號召百倍人到場，他表示民眾黨並未指示，柯文哲也希望大家別勞民傷財，造成社會紛擾，要好好過日子，「他老人家都這麼說了，我只能在心裡祝福他。」直播途中，館長突然接到一通來電，掛掉電話後表示這通電話是黃國昌打來的。館長轉述，黃國昌在電話中透露，柯文哲4日就斷言「這次一定會被收押」，因為這次檢方態度明確，因此現在心情很平靜。而柯文哲最擔心的是「不能讓台灣第三勢力消失」，也深信自己沒有犯罪、沒有貪污，一定是無罪，這是一場長期抗戰，大家都要好好照顧自己，共同面對民進黨政治迫害。柯文哲8月30日遭搜索約談、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地方法院召開二次羈押庭，認為柯文哲明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，仍執意為之，致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，最終裁定柯文哲羈押禁見，可抗告。館長從事發時就力挺柯文哲，直言柯文哲就是一個不會說客套話、情商很低的「笨蛋加白癡」，且認識多年從未給他開出好處、口頭支票，溝通時都只有說沒錢、謝謝，「很難相信他從這件事去貪汙拿錢。」除了親自現身北檢力挺柯文哲，更曾預告柯被羈押絕對號召百倍人到場，但如今要做好長期抗戰準備，目前還是依柯文哲的指示為主。